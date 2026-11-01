0:0 gegen Paderborn: Gladbachs Abstiegskampf vertieft sich nach enttäuschender Leistung

Borussia Mönchengladbach kassiert ein 0:0 gegen den VfL Paderborn. Coach Blessin und Manager Schröder fordern Klarheit im Abstiegskampf vor dem Spiel beim HSV.

Am Freitagabend endete das Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Paderborn mit einem 0:0-Unentschieden. Dieser Ergebnisausgang hat die Position des Tabellenletzten weiter verschlechtert und die Befürchtungen eines Abstiegs in der laufenden Saison verstärkt. Die Leistung der Borussen in der zweiten Halbzeit reichte nicht aus, um den Gegner zu besiegen, was das Heimpublikum vor Enttäuschung stehen ließ.

Enttäuschende Bilanz im Keller

Vor dem Spiel hatten Erfolge wie der 3:2-Sieg in Stuttgart und der Pokal-Triumph in Unterzahl gegen Karlsruhe die Hoffnung geweckt, dass Gladbach die Liga noch von hinten aufrollen könnte. Diese Illusion wurde jedoch durch das Auftreten gegen Paderborn schnell zerschlagen. Bei lediglich vierzigdrei Prozent Ballbesitz und nur einem einzigen halbwegs gefährlichen Abschlusshandlung durch Wael Mohya, der in der siebzehnten Minute aktiv war, wurde deutlich, dass die Offensive nicht greift. Die Zahlen zeigen, dass das Team gegen Ende der Partie kaum noch Angriffskraft entwickelte und sich im unteren Tabellenbereich festsetzt.

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Es ist nun für jeden Beobachter klar, dass das Thema Abstiegskampf in Mönchengladbach zumindest bis zur Winterpause keine Nebensächlichkeiten mehr sein werden. Die aktuelle Formkurve ist besorgniserregend, und die Punkteausbeute in heimischen Gefilden muss dringend verbessert werden, um den Klassenerhalt zu sichern. Die Fans warten auf eine Antwort, doch das Unentschieden gibt zunächst Anlass zur Sorge.

Coach fordert Klarheit statt Spielwitz

Trainer Alexander Blessin, fünfundsiebzigjährig, zeigte sich nach der Partie ernüchtert von der taktischen Ausrichtung seiner Mannschaft. Er betonte, dass man nach der Halbzeitpause den Zugriff auf das Spiel verlor. Insbesondere bei zweiten Bällen fehlten Aktivität und Präsenz, was als entscheidender Fehler gewertet wurde. Der Coach warnte davor, unrealistische Erwartungen zu entwickeln und sofort spielerisch wie eine Topmannschaft wie Real Madrid aus der misslichen Lage herauskommen zu wollen. Er stellte die rhetorische Frage nach der aktuellen Identität des Kaders.

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Blessin verwies auf die Herkunft und den Stand der Dinge im Verein. Für ihn steht jetzt die Erringung von Klarheit in den eigenen Aktionen im Vordergrund. Dabei sei es durchaus akzeptabel, im Zweifelsfall auch physisch einen Ball wegzuschlagen, anstatt immer nach eleganten Lösungen zu suchen. Diese pragmatische Haltung soll nun wieder Einzug in das Spielgetue der Borussen halten, um die dringend benötigten Punkte zu sammeln.

Manager sieht Potenzial für die Zukunft

Manager Rouven Schröder, einundfünfzig Jahre alt, nahm eine ähnliche Einschätzung vor. Er räumte ein, dass die Mannschaft in der zweiten Halbzeit hätte punkten müssen, da hier eher eine Torgefahr für Paderborn bestand als für die eigenen Farben. Dennoch betonte er die Wichtigkeit, auch solche Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sammeln. Schröder ist fest davon überzeugt, dass das Team in der Lage ist, beim kommenden Auswärtsspiel gegen den Hamburger SV auf Sieg zu spielen.

Der Blick nach vorn ist wichtig, um die aktuelle Krise zu überwinden. Schröder vertraut darauf, dass die Erfahrung und das Niveau des Kaders ausreichen, um die negativen Ergebnisse der Vergangenheit zu vergessen. Der Fokus liegt nun darauf, die Moral im Team zu stärken und die notwendige Intensität für die bevorstehenden Spiele wiederherzustellen. Hamburg gilt als Chance, den Weg zurück in die Mitte der Tabelle zu ebnen.

Analyse der taktischen Schwächen

Robin Hack, ein vingtachtjähriger Spieler im Aufgebot, sah dringenden Redebedarf hinsichtlich der Darstellung der Mannschaft. Er konnte das eigene Verhalten nach der guten letzten Viertelstunde vor der Pause nicht nachvollziehen, da man sich in der Folgezeit so leicht zurückdrängen ließ. Hack gab zu, dass die Mannschaft zu inaktiv war und zu tief im eigenen Feld stand, was den gegnerischen Angriffen Raum bot und die eigene Offensive isolierte.

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Trotz der aktuellen Schwierigkeiten blickt Hack auch auf positive Aspekte zurück. Wäre jemand vor der anstehenden englischen Woche, in der mehrere Spiele kurz hintereinander stattfinden, mit der Aussage gekommen, dass die Mannschaft vier Punkte holen und im Pokal weiterkommen würde, hätte er dies ohne Zögern unterschrieben. Diese Perspektive zeigt, dass die Spieler erkennen, dass das Ergebnis nicht immer die ganze Wahrheit über die geleistete Arbeit widerspiegelt, auch wenn das Unentschieden gegen Paderborn als enttäuschend empfunden wird.