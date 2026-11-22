Nach einer ordentlichen ersten Hälfte bricht der HSV in Bremen komplett ein. Ein Ausfall verschärft den bitteren Abend.

Im 111. Bundesliga-Nordderby hat der HSV deutlich bei Werder Bremen verloren. Nach einer schwachen zweiten Halbzeit gab’s sogar eine 0:4-Klatsche. Der HSV hat das 111.

Bundesliga-Derby bei Werder Bremen deutlich verloren. Die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin unterlag nach einer starken zweiten Halbzeit der Bremer am Ende klar mit 0:4 und fährt nicht nur ohne Punkte, sondern auch mit hängenden Köpfen zurück nach Hamburg. Marco Friedl , der gebürtige Hamburger Justin Njinmah mit einem Doppelpack und Niclas Füllkrug entschieden das Derby zugunsten von Werder. Besonders bitter aus Sicht des HSV: In der ersten Halbzeit musste auch noch Miro Muheim verletzt ausgewechselt werden.

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Mario Vuskovic bliebLiebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert, Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert,