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Eine staatliche ukrainische Verteidigungsplattform hat den ersten Abschuss einer russischen Drohne mit Düsenantrieb durch eine ukrainische Laserwaffe bestätigt.

"Kürzlich sind online Aufnahmen aufgetaucht, die zeigen, wie ein ukrainisches Lasersystem im Gefecht eingesetzt wird, um eine feindliche düsengetriebene Drohne abzufangen", erklärte die von der ukrainischen Regierung betriebene Militärplattform Brave1 am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur AFPDer polnische Außenminister Radoslaw Sikorski und der ukrainische Botschafter in Berlin, Oleksii Makeiev, haben Äußerungen von AfD-Chefin Alice Weidel zum Ukraine-Krieg und seinen Ursprüngen scharf kritisiert. "Sie wiederholt russische Lügen", erklärte Sikorski am Freitag im Onlinedienst X zu Aussagen der AfD-Chefin im "Welt"-Video-Podcast "Zur Wahrheit gehört".

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Russlands Präsident Wladimir Putin hat im nordrussischen Gebiet Archangelsk das neue atomgetriebene U-Boot "Perm" offiziell in Dienst gestellt. Das Atom-U-Boot werde das erste serienmäßig mit Hyperschallraketen des Typs Zirkon ausgerüstete Unterseeboot, hieß es. Als Teil der Pazifikflotte werde die "Perm" zum Schutz des Fernen Ostens und des russischen Teils der Arktis eingesetzt. Putin zufolge sollen bis 2030 weitere fünf Raketen-U-Boote an die Flotte übergeben werden.