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Die Nato müsse "maximalen Druck auf die Russen" ausüben, sagt Nato -Generalsekretär Mark Rutte dem Sender Fox News auf die Frage nach seiner Botschaft an Donald Trump.

Der US-Präsident habe Putin nach seinem Amtsantritt immer wieder "auf die Probe gestellt". Trump habe versucht herauszufinden, ob Putin bereit sei, den Ukraine-Krieg wirklich zu beenden, so Rutte. Russland hat nach Angaben des örtlichen Gouverneurs einen Drohnenangriff auf ein Industriegebiet in der südlichen Region Stawropol abgewehrt. Dies teilt Gouverneur Wladimir Wladimirow auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.

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Newinnomyssk ist ein wichtiges Zentrum der russischen Chemieproduktion und Standort weiterer Industrieanlagen. Die ukrainische Eisenbahn spricht nach Worten ihres Chefs mit der Deutschen Bahn über die Verhinderung von Sabotage und Drohnenangriffen.