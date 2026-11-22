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Luftangriffe und Stromausfall, Inflation und Konsumflaute: Gastronomen in Kiew stellen sich wegen zunehmender russischer Angriffe und steigender Kosten auf einen harten Winter ein. In der ukrainischen Hauptstadt haben viele Gastronomiebetriebe dauerhaft oder mindestens bis zum Ende des Winters geschlossen.

Betroffen sind kleine Cafés ebenso wie größere Ketten. In der Stadt mit mehr als drei Millionen Einwohnern gab es im September und Oktober 437 Stunden Luftalarm. Viele Bewohner meiden das Zentrum und bleiben zu Hause. Daten des Nationalen Restaurantverbands zufolge brach bei einigen Betreibern der Umsatz im September auf ein Zehntel ein.

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Zudem kämpft die Branche mit Ausgangssperren, langen Strom- und Wasserausfällen, stark gestiegenen Treibstoffkosten und Personalmangel. Nach Schäden an der Versorgungsinfrastruktur durch russische Angriffe ordnet die ukrainische Stadt Odessa Fernunterricht an den Schulen an. Vom 23. bis zum 27. November sollten Schüler wegen "erheblicher Unterbrechungen bei der Versorgung mit Wärme, Strom und Wasser" zu Hause unterrichtet werden, erklärt die Bildungsverwaltung in einem Erlass.

Sie ruft die Bewohner auf, "Telefone, Tablets und Laptops so bald wie möglich zu laden, damit die Kinder sie zum Lernen nutzen können.

" In der Nacht von Freitag auf Samstag war es bei russischem Bombardement in der Region Odessa laut dem ukrainischen Energieministerium zu "schweren Schäden" gekommen. Vor der ostlibyschen Stadt Bengasi ist nach Angaben der örtlichen Behörden ein zweites Schiff von einer Drohne angegriffen worden - wenige Stunden, nachdem ein russisches Schiff im Hafen der Stadt mutmaßlich von einer Drohne getroffen wurde.

Das Gesundheitsministerium teilte am Abend mit, ein Handelsschiff sei vor der Küste Bengasis von "mit Sprengstoff beladenen Wasserdrohnen" ins Visier genommen worden. Es war zunächst unklar, ob es sich erneut um ein russisches Schiff handelte. Berichten zufolge fuhr das zweite Schiff unter maltesischer Flagge. Den Behörden zufolge konnten alle Besatzungsmitglieder gerettet werden.

Sie würden wegen leichter Verletzungen behandelt. Der libysche Fernsehsender Alhadath berichtete später, dass Einheiten der Marine und der Luftwaffe mehr als zwölf "mit Sprengstoff beladene Wasserdrohnen" vor Bengasi sichergestellt hätten. Zunächst übernahm niemand die Verantwortung für die Drohnenangriffe. Die Ukraine hat zuletzt ihre Angriffe auf weit von der eigentlichen Front entfernte russische Ziele intensiviert.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagt die russischen Angriffe auf die Energieversorgung in mehreren Regionen.

"Derzeit verfolgen die Russen die Taktik, Stromnetze und Übertragungsleitungen zu zerstören", sagt er in seiner abendlichen Videoansprache. "Sie versuchen, Odessa, die Oblast Odessa und unsere Oblast Dnipropetrowsk von den Energiequellen abzuschneiden. " Die Lage dort beschreibt er als "sehr schwierig". Die Reparaturtrupps seien im Dauereinsatz, um eine alternative Stromversorgung herzustellen.

Ein russisches Kriegsschiff ist in einem libyschen Hafen offenbar durch einen Drohnenangriff versenkt worden. Die Explosion wurde Kreisen der Militärbasis in Bengasi zufolge durch Drohnen verursacht. Nach Angaben aus Medizinerkreisen wurden zehn Menschen leicht verletzt, darunter Russen und Libyer. Die libysche Regierung verurteilt den Vorfall als Verletzung der libyschen Souveränität und stellte einen Bezug zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine her.

Libyen sei weder in diesem noch anderen ausländischen Kriegen Partei. Stellungnahmen Russlands und der Ukraine liegen bisher nicht vor. Satellitenaufnahmen zeigen, dass nur noch der Bug des Kriegsschiffs aus dem Wasser reicht. In Wyschnewe in der Region Kiew sind drei Menschen bei einem russischen Angriff auf ein Lebensmittelladen getötet und 15 verletzt worden.

Das berichten der ukrainische Präsident Selenskyj und der Bürgermeister von Wyschnewe. Ihm zufolge traf eine Shahed-Drohne den Markt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilt die jüngsten russischen Angriffe auf zivile Ziele in der Umgebung von Kiew mit mehreren Todesopfern scharf.

"Ständiger russischer Terror, ständige Schikanen durch diese Abschaumtypen - und auf all diesen Terror werden unsere völlig gerechtfertigten Antworten folgen", sagt er in seiner abendlichen Videoansprache. Bei den Angriffen waren im Tagesverlauf nach offiziellen Angaben mindestens acht Menschen getötet worden. In Dymer werden nach einem Angriff auf ein Wohngebäude noch mehrere Menschen vermisst. Das russische Frachtschiff "Sparta II" wird nach dem ukrainischen Drohnenangriff vom Samstag und einem Brand an Bord in russische Gewässer im Finnischen Meerbusen geschleppt.

"Das Schleppen hat begonnen. Wärmebildkameras zeigen, dass einige der Container warm sind, aber das Schiff ist stabil genug", erklärt der finnische Grenzschutz. Das sei "die beste und sicherste Lösung für Finnland", fügt der Seesicherheitschef beim Grenzschutz, Mikko Hirvi, hinzu. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagt angesichts russischer Angriffe erneut Verzögerungen bei der Lieferung von Flugabwehrraketen.

Russland habe in dieser Woche 20 Regionen der Ukraine attackiert und dabei rund 2700 Drohnen, fast 1460 Fliegerbomben und 165 Raketen und Marschflugkörper eingesetzt, sagt Selenskyj. Vor diesem Hintergrund seien Verzögerungen bei der Lieferung von Mitteln zur Raketenabwehr besonders schwer nachvollziehbar. Es sei sehr wichtig, dass die USA die Übergabe von Raketen für Patriot-Systeme genehmigten, für die Partner der Ukraine im Purl-Programm bereits bezahlt hätten. Über die Initiative finanzieren Partner der Ukraine den Kauf von US-Rüstungsgütern.

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Es geht dabei vor allem um die Flugabwehr gegen ballistische Raketen. Sie sind besonders schwer abzuwehren. Patriot-Systeme gelten als wirksam dagegen. Der britische Minister für zwischenstaatliche Beziehungen, Hamish Falconer, verurteilt die Aussage von US-Präsident Donald Trump, dass Putin sein Freund sei, deutlich.

Falconer bezeichnet Putin in einem Interview mit dem britischen Sender Sky News als "Schlächter". Russland selbst leide ebenfalls unter dem völkerrechtswidrigen und brutalen Krieg, er raube der Jugend so viele Chancen, fügt der Minister hinzu.

"Wäre Wladimir Putin also mein Freund? Nein. Und er ist auch kein Freund Großbritanniens.

" Nach einem heftigen russischen Angriff auf ein Wohngebäude in Dymer in der Oblast Kiew ist die Leiche eines dritten Todesopfers aus den Trümmern geborgen worden. Ein Kind konnte lebend gerettet werden. Das teilt der Leiter der Militärverwaltung der Region Kiew, Timur Tkatschenko, auf Telegram mit. Bei einem russischen Drohnenangriff wurde ein fünfstöckiges Gebäude vollkommen zerstört.

Rettungskräfte suchen noch immer nach Vermissten, nach unterschiedlichen Angaben von Behörden werden noch acht bis elf Personen vermisst. Rettungskräfte tragen nach dem russischen Angriff in Dymer die Leiche eines Zivilisten aus den Trümmern eines Wohnhauses. Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt am Montagnachmittag Nato-Generalsekretär Mark Rutte im Kanzleramt zu einem Gespräch. Bei diesem sollen laut Bundesregierung "sicherheitspolitische Themen im Mittelpunkt stehen, vor allem die weitere Unterstützung der Ukraine und die Anstrengungen zur Beendigung des russischen Angriffskrieges".

Vor dem Gespräch wollen sich beide vor der Presse äußern. Bei den drei am Freitag in Polen abgestürzten militärischen Flugobjekten handelt es sich nach Angaben der polnischen Staatsanwaltschaft um russische Marschflugkörper vom Typ CH-101. Aus den untersuchten Trümmern ergebe sich, dass die drei Raketen im vierten Quartal dieses Jahres in einem Rüstungswerk in Dubna etwa 140 Kilometer südlich von Moskau hergestellt worden seien, teilen die zuständigen Ermittler auf X mit.

Gestern war bereits bestätigt worden, dass eins der vier Objekte ein russischer Marschflugkörper war. Die schwere Explosion auf einem russischen Kriegsschiff in Libyen soll durch einen ukrainischen Angriff mit sechs Drohnenbooten ausgelöst worden sein. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Kreise der Militärbasis in Bengasi. Einem libyschen Fernsehsender zufolge wurden vier der sechs Drohnenboote daraufhin untauglich gemacht.

Marine-Experten zufolge handelt es sich bei dem Schiff um die Korvette "Merkury" der russischen Marine, die durch die Explosion höchstwahrscheinlich zerstört worden sei. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis kritisiert den überarbeiteten Verhandlungsrahmen für den künftigen siebenjährigen EU-Haushalt. Die darin vorgesehene Ukraine-Hilfe in Höhe von 100 Milliarden Euro lehnt Babis ab.

"Warum sollen wir der Ukraine Geld aus dem europäischen Haushalt geben? Die Ukraine soll Geld außerhalb des europäischen Haushalts erhalten", sagt der Ministerpräsident laut des tschechischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte den Haushaltsentwurf ebenfalls kritisiert, forderte allerdings eine "robuste und nachhaltige Unterstützung der Ukraine über mehrere Jahre". Die Bundeswehr hat in Litauen heute erstmals den taktischen Einsatz von Kamikaze-Drohnen geübt.

Auf dem Truppenübungsplatz Rudninkai nahe der belarussischen Grenze stürzten Drohnen der deutschen Hersteller Helsing und Stark auf Kampfpanzer. Ihre Gefechtsköpfe hatten keine Sprengladung. Die Tests sind Teil des Manövers "Freedom Shield", der bislang größten Militärübung der Bundeswehr in dem baltischen Land. Deutschland hatte sich 2025 nach jahrelangem Streit für die Beschaffung von Kamikaze-Drohnen entschieden.

Diese Einweg-Waffen können längere Zeit über einem Gebiet kreisen, bevor sie sich auf ihr Ziel stürzen und beim Aufprall explodieren. Auf einem russischen Schiff im Marinestützpunkt im ostlibyschen Bengasi hat sich offiziellen Angaben zufolge eine Explosion ereignet. Auslöser sei ersten Ermittlungen zufolge vermutlich eine Drohne gewesen, teilt die Regierung im Osten des Landes mit. Das Schiff habe auf dem Rückweg nach Russland zum Auftanken in Bengasi angelegt.

Nach Angaben aus Ärztekreisen gab es Verletzte. Eine Stellungnahme der russischen Behörden liegt bisher nicht vor. Die Regierung in Ostlibyen verurteilte den Vorfall. Sie werde nicht zulassen, dass das Land zum Schauplatz für Abrechnungen oder internationale Konflikte wird.

In Dnipro hat eine russische Drohne ein zehnstöckiges Gebäude angegriffen, eine Wohnung vollständig zerstört und etwa 20 weitere beschädigt.

"Wie durch ein Wunder" seien alle Menschen in dem Haus unverletzt geblieben, erklärt der Bürgermeister von Dnipro bei Telegram. Seinen Angaben zufolge wurde der Aufzug im Gebäude aufgrund von Trümmerschäden außer Betrieb gesetzt. Es wird eine zusätzliche technische Überprüfung des Hochhauses durchgeführt. Vertreter der 32 Nato-Staaten werden an diesem Montag in Brüssel über die jüngsten Verletzungen des alliierten Luftraums durch Russland beraten.

Wie ein Vertreter des Verteidigungsbündnisses mitteilt, wurde allerdings keine Sondersitzung einberufen. Die Gespräche über die Luftraumverletzungen in Polen erfolgten im Rahmen der regulären Konsultationen, erklärt er. Ukrainische Luftstreitkräfte haben in der vergangenen Nacht 161 aus Russland kommende Drohnen abgefangen. Insgesamt seien von den Kreml-Kräften 186 abgefeuert worden.

Das entspricht einer Abschussquote von über 86 Prozent, nur gut jede siebte Drohne konnte in Richtung ihres Zieles fliegen. Bei ukrainischen Drohnenangriffen auf die russische Region Krasnodar wurden Medienberichten zufolge fünf Menschen verletzt. Die staatliche Nachrichtenagentur Tass zitierte die regionalen Behörden von Krasnodar mit der Aussage, dass vier der Verletzten aus dem Dorf Afipsky stammten, wo sich eine Ölraffinerie befindet, die in den vergangenen Monaten wiederholt von der Ukraine angegriffen wurde.

Mindestens 14 Menschen könnten noch unter den Trümmern eines Wohnhauses verschüttet sein, das am Morgen in der ukrainischen Region Kiew von einer russischen Drohne getroffen wurde , sagt Präsident Wolodymyr Selenskyj.

"Ein Teil eines fünfstöckigen Wohnhauses ist nach einem russischen Drohnenangriff eingestürzt. Ich danke unseren Rettungskräften für ihr schnelles Handeln: Neun Menschen konnten bereits herausgeholt werden", so Selenskyj. Das Feuer sei unter Kontrolle. Laut Angaben örtlicher Behörden wurden zwei Menschen, darunter ein Teenager, verletzt.

Medienberichten zufolge wurden zwei Verschüttete bereits geborgen, sie waren tot. Aufnahmen der Rettungskräfte zeigen, wie diese einen großen Trümmerhaufen durchsuchten und den Bewohnern halfen, über Leitern und mit Hilfe einer Kranplattform aus dem beschädigten Gebäude zu gelangen. Donald Trumps Annäherung an den russischen Machthaber bezeichnet Joachim Krause als "verrückten Kurs". Für den brennenden Frachter in der Ostsee könnte Russland Estland oder Lettland verantwortlich machen, so der Politik-Experte.

+++ 11:42 Strack-Zimmermann: Europa schaut nicht zu, "wie Peking, Moskau und Washington Grenzen verschieben" +++ Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP dringt auf die Beteiligung eines Repräsentanten der Europäischen Union an Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine.

"Es ist höchste Zeit, dass Europa sich an den Verhandlungstisch setzt, angeführt von einer Persönlichkeit, die das Vertrauen aller europäischen Staaten genießt", sagt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Europa stehe an der Seite der Ukraine und werde nicht zuschauen, "wie Peking, Moskau und das Weiße Haus in ihrer Hybris die Welt mal eben unter sich aufteilen und europäische Grenzen verschieben", sagt Strack-Zimmermann mit Blick auf das Dreiertreffen der Staatschefs Xi Jinping, Wladimir Putin und Donald Trump im chinesischen Shenzhen.hat der finnischen Küstenwache zufolge trotz Löscharbeiten die ganze Nacht über angehalten.

Von der Behörde veröffentlichte Bilder und Videos zeigen mehrere Schiffe, die die "Sparta II" in der Nacht mit Wasserwerfern besprühten, um die Flammen zu löschen und an Deck gestapelte Container zu kühlen. Der Angriff auf das Schiff in internationalen Gewässern wurde nach Angaben des finnischen Militärs wahrscheinlich von der Ukraine ausgeführt. Der Frachter trieb später in finnische Gewässer ab und liegt dort weiterhin vor Anker, während die 16 Besatzungsmitglieder auf einem nahegelegenen russischen Schiff in Sicherheit gebracht wurden.

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In Krasnodar stand offenbar der Hauptsitz der Regionalverwaltung der russischen Nationalgarde nach einem ukrainischen Angriff in Brand. Bilder und Videos im Netz zeigen, wie Rauch aus dem Gebäude aufsteigt. Der Telegram-Kanal Astra teilt das Material mit Vergleichsbildern des Verwaltungssitzes bei Tag. Anwohner berichten online von Brandgeruch, der Flughafen Krasnodars schränkte den Flugverkehr in der vergangenen Nacht vorübergehend ein.

Russische Behörden äußern sich jedoch bislang nicht zu dem möglichen ukrainischen Angriff. Das Nationale Krisenmanagementzentrum Litauens weist russische Anschuldigungen zurück, wonach Litauen an einem Angriff auf die Exklave Kaliningrad beteiligt sei.

"Die litauische Luftwaffe hat keine einzige Drohne registriert", teilt das Zentrum lautmit. "Litauen hat die Nutzung seines Luftraums für Angriffe nicht gestattet und gestattet sie auch weiterhin nicht. " Zuvor wurde am Samstag auf mehreren russischen Telegram-Kanälen behauptet, in Kaliningrad sei es zu einem Drohnenangriff gekommen.

Auch Außenminister Kestutis Budris nimmt darauf Bezug: "Das litauische Außenministerium weist die in den sozialen Medien kursierenden falschen Behauptungen über eine angebliche Beteiligung Litauens am Drohnenangriff auf die Region Kaliningrad in der Russischen Föderation entschieden zurück. Die Republik Litauen hat niemals die Erlaubnis erteilt, ihren Luftraum für Angriffe auf Einrichtungen in der Russischen Föderation zu nutzen, auch nicht in diesem Fall.

"Nach Ansicht der früheren Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer könnte eine Rückkehr zur Wehrpflicht nötig sein. Zwar seien die Zahlen zur Personalentwicklung in der Bundeswehr "nicht schlecht", sagt sie dem "Spiegel".

"Aber ich bleibe skeptisch, ob es am Ende ohne Wehrpflicht gehen wird. Und wenn wir die Wehrpflicht wieder aufleben lassen, würde ich sie mir für Männer und Frauen wünschen", so Kramp-Karrenbauer. Die ehemalige CDU-Chefin rät, darüber stärker als bisher das Gespräch mit jungen Menschen zu suchen: "Wir müssen mit der jüngeren Generation über die Frage sprechen: Warum ist unser Land es wert, es zu verteidigen? Diese Debatte zu führen, ist unser aller Aufgabe im Privaten wie im Öffentlichen.

" Die Jugend müsse jedoch berücksichtigen, dass die Wehrpflicht Teil der Geschichte Deutschlands sei. "Die Wehrpflicht galt in der Geschichte der Bundesrepublik weitaus länger, als sie ausgesetzt war. Andere Generationen haben also auch ihren Dienst geleistet.

" +++ 08:00 Russische Drohnen legen Plattenbau in Schutt und Asche - mehrere Verletzte und Vermisste +++ Bei einem russischen Drohnenangriff im ukrainischen Bezirk Wyschgorod ist ein fünfstöckiges Wohngebäude teilweise eingestürzt. Das teilt Tymur Tkachenko, Leiter der regionalen Staatsverwaltung, mit.

"Es brach ein Feuer aus, und die Wohnungen vom ersten bis zum fünften Stock wurden zerstört. Rettungskräfte evakuieren die Bewohner", so Tkachenko. Der örtliche Katastrophenschutz spricht von neun verletzten Personen.

Zudem würden sieben weitere vermisst werden. Sie könnten sich unter den Trümmern des Gebäudes im Dorf Dymer befinden, so der Katastrophenschutz.

"Die Suche nach Menschen ist derzeit im Gange. "In der ukrainischen Region Tschernihiw soll eine mobile Feuergruppe des 105. Grenzschutzbataillons einen russischen kleinen Marschflugkörper zerstört haben. Es handelte sich dabei um eine Rakete vom neuen Typen "Filin".

Die Soldaten veröffentlichten ein Video, in dem zu sehen ist, wie die Rakete zu qualmen beginnt. Kurz darauf sei sie explodiert, sagt ein Uniformierter in dem Clip. Es sei seinen Angaben nach die erste "Filin"-Rakete, die von Ukrainern im Anflug zerstört wurde. Finnland versucht, mehr als 25 Milliarden Euro von Russland und dem staatlichen Gasproduzenten Gazprom zurückzufordern.

Die Ansprüche stützen sich laut der Nachrichtenagentur Ukrinform auf drei internationale Schiedssprüche, in denen Helsinki der Schadensersatz zugesprochen wurde. Nach vorliegenden Informationen wurde in Finnland noch nie zuvor ein so hoher Betrag von den Vollstreckungsbehörden eingefordert. Die größte Einzelklage mit einem Wert von rund 16,4 Milliarden Euro wurde gegen Gazprom Export eingereicht. Sie steht im Zusammenhang mit der Einstellung der Gaslieferungen an das deutsche Energieunternehmen Uniper und andere europäische Unternehmen im Jahr 2022.

Nur einen Tag nachdem zwei mutmaßliche russische Raketen und eine strahlgetriebene Drohne auf polnischem Gebiet niedergegangen sind, melden sowohl Moldau als auch Finnland separate Fälle von Luftraumverletzungen durch Russland. Das schreibt der "Kyiv Independent" mit Verweis auf Behörden der beiden Länder. Das Verteidigungsministerium der Republik Moldau berichtet demnach, dass eine russische Drohne am Samstag während eines Angriffs auf die Westukraine zweimal den moldauischen Luftraum verletzt habe.

Laut offiziellen Angaben drang die Drohne kurz nach 11 Uhr Ortszeit erstmals in den moldauischen Luftraum nahe des Dorfes Purcari ein. Anschließend überquerte sie wieder den ukrainischen Luftraum, bevor sie erneut nach Moldau eindrang und nur wenige Minuten später in die ukrainische Oblast Odessa zurückflog. Das finnische Verteidigungsministerium meldet außerdem einen mutmaßlichen Verstoß gegen den finnischen Luftraum durch einen russischen Hubschrauber.

Der Hubschrauber soll am Samstag um 12:34 Uhr Ortszeit in der Nähe von Loviisa in den finnischen Luftraum eingedrungen und dabei bis zu 4,1 Kilometer in finnisches Territorium vorgedrungen sein. Trotz erheblicher Kritik im eigenen Land hat US-Präsident Donald Trump den russischen Staatschef Wladimir Putin erneut als seinen "Freund" bezeichnet. Auf seiner Plattform Truth Social postete Trump ein Foto, das die beiden bei einem herzlichen Händedruck zeigt. Überschrieben ist es mit den Worten "Mein Freund".

Der britische Premierminister Andy Burnham und der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten sichern der Ukraine bei einem Treffen in Amsterdam weitere Unterstützung im Krieg gegen Russland zu. Wie ein Sprecher des britischen Regierungssitzes Downing Street mitteilt, wollen beide Länder eng zusammenarbeiten, um der Ukraine die nötige Hilfe für die Abwehr der russischen Invasion zu geben. Ziel sei es, einen "dauerhaften und beständigen Frieden zu sichern". Beide Regierungschefs seien sich einig, dass der Druck auf Russland aufrechterhalten werden müsse.

Nur so könne der russische Präsident Wladimir Putin an den Verhandlungstisch gebracht werden, heißt es in der Erklärung weiter. Um Russland nicht zu provozieren, hat die Bundeswehr einem Medienbericht zufolge kurzfristig die geplante Verlegung deutscher Truppen für die Großübung Grand Eagle 26 in Litauen geändert. Nachdem die Kräfte der 10.

Panzerdivision ursprünglich per Konvoi auf den Straßen durch Polen nach Litauen verlegt werden sollten, seien Panzer und weitere Fahrzeuge mit der Bahn in das baltische Land gebracht worden, berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf Militärkreise. Hintergrund der Änderung war demnach die Befürchtung, mit öffentlich sichtbaren deutschen Panzerkolonnen auf dem Weg zur Nato-Ostflanke Russland unnötig zu provozieren. Die Entscheidung fiel demnach nach Abstimmungen innerhalb der Nato.

"Die Nato übt den Ernstfall so intensiv wie lange nicht mehr", sagt ein Nato-Militärvertreter dem Blatt. "Bei allen Manövern wird ständig überprüft, ob der Ablauf angepasst werden sollte, um das richtige Maß an Abschreckung zu finden und unnötige Provokationen zu vermeiden. "Die USA wollen laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj noch vor Weihnachten ein trilaterales Gespräch zwischen der Ukraine, Russland und den Vereinigten Staaten abhalten. Das berichtet das ukrainische Portal "European Pravda".

Wo und wann genau das Gespräch stattfinden soll, steht demnach noch nicht fest.

"Die amerikanische Seite hat erklärt, sie wolle dies bis Weihnachten erreichen. Dem habe ich zugestimmt. Je schneller ein Ergebnis erzielt wird, desto besser", erklärt Selenskyj dem Bericht zufolge. In der Nähe des Marinestützpunkts der russischen baltischen Flotte in der Enklave Kaliningrad werden Explosionen und mutmaßliche Drohnenaktivitäten gemeldet, berichten die ukrainischen Telegram-Kanäle Exilenova+ und Astra.

Der Gouverneur der russischen Region Kaliningrad, Alexej Besproswannych, erklärt bei Telegram, das Warnsystem für Drohnengefahr sei ausgelöst worden, es bestünde aber keine Gefahr. Die Warnung werde in Kürze aufgehoben. Ein schwedischer Kampfjetpilot sollte am Freitag einen russischen Marschflugkörper über Polen abfeuern, hatte aber eine zu schlechte Sicht, berichtet die polnische Tageszeitung "Rzeczpospolita" unter Berufung auf den Kommandeur der polnischen Streitkräfte, Ireneusz Nowak.

"Extrem schwierige Wetterbedingungen" seien ein so großes Hindernis gewesen, dass der Pilot trotz Nato-Genehmigung zum Waffeneinsatz nicht schoss. Bei der Mission seien zwei schwedische Gripen und zwei polnische F-16-Kampfflugzeuge eingesetzt worden. Ein Frühwarnflugzeug, ein niederländisches Tankflugzeug und bodengestützte Luftwaffenverteidigungssysteme nahmen demnach ebenfalls an der Operation teil. Die Ukraine und Großbritannien werden künftig gemeinsam Drohnen produzieren.

Das vereinbarten der britische Verteidigungsminister Wes Streeting und sein ukrainischer Kollege Jewhenij Chmara nach ihrem Treffen in Kiew. Das bereits unterzeichnete Projektpapier sieht den Bau von ukrainischen Mittel- und Langstreckendrohnen in Großbritannien vor. Der Bau der Drohnen wird von der britischen Regierung mitfinanziert, wie das ukrainische Verteidigungsministerium mitteilt.