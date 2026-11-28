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Der Panzerbauer KNDS Deutschland verzeichnet laut einem Medienbericht einen Bewerberansturm im sechsstelligen Bereich.

"Vor der Zeitenwende haben sich etwa 4000 Menschen bei uns im Jahr beworben, 2026 werden es voraussichtlich 100.000 Bewerberinnen und Bewerber sein", sagte KNDS-Vorstandschef Florian Hohenwarter der "Augsburger Allgemeinen" laut Vorabbericht. Dies sei allerdings deutlich über Bedarf. Bis Ende des Jahrzehnts wolle das Unternehmen die Zahl der Beschäftigten von jetzt etwa 6000 auf rund 10.000 erhöhen. KNDS Deutschland stelle gegenwärtig pro Monat rund 100 Leute ein.

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Ein russischer Schiffskonvoi mit Militärfahrzeugen für Libyen ist im Mittelmeer umgekehrt, nachdem ukrainische Marinedrohnen eine russische Korvette im Hafen von Bengasi versenkt hatten. Die Kursänderung zeige, wie Russland nach der ukrainischen Attacke vom 22. November seine Marineeinheiten zu schützen versuche, sagen drei Vertreter aus Militär- und Sicherheitskreisen der Nachrichtenagentur Reuters. Der Angriff ereignete sich demnach rund 2000 Kilometer vom Kriegsschauplatz in der Ukraine entfernt.