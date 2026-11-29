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Russland hat ein Getreidelager in der Oblast Odessa angegriffen, das Lager beschädigt und eine erhebliche Menge ukrainischen Getreides vernichtet, berichtet der dortige Gouverneur Oleh Kiper.

Nach einem Brandanschlag auf eine Starlink-Station in Polen hat der Verfassungsschutz nach Informationen der "Bild am Sonntag" zwei türkische Tatverdächtige in Deutschland lokalisiert und im Oktober festgenommen. Behördenpapiere stufen Attacken in Polen, Bulgarien und Litauen als "Sabotage im Auftrag russischer Nachrichtendienste" ein. +++ 03:29 Drohnenangriff in Kiew - eine Frau stirbt +++ Bei einem russischen Drohnenangriff ist in Kiew ein Bürogebäude im Stadtteil Solomjanskyj beschädigt worden, meldet Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko.

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Eine Frau soll dabei ums Leben gekommen sein, vier weitere Personen - darunter ein fünfjähriger Junge - seien verletzt worden. Ein politischer Gefangener ist in einer russischen Strafkolonie in Murmansk gestorben,. Der 56-jährige Dschebbar Bekirow gehört demnach der Minderheit der Krimtataren an - der muslimischen Urbevölkerung der Schwarzmeer-Halbinsel Krim, die sich mehrheitlich gegen die russische Besatzung stellt.