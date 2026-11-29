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Die jüngsten Drohnenangriffe der Ukraine auf russische Schiffe vor Libyen und in der Ostsee werden in der Regierungskoalition mit Sorge gesehen.

"Wir stehen an der Seite der Ukraine, die sich gegen den russischen Angriffskrieg verteidigt. Bei militärischen Einsätzen im Ostseeraum ist zugleich besondere Umsicht geboten", mahnt der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis Ahmetović, im Gespräch mit dem "Spiegel".

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"Eine geografische Ausweitung des Krieges müssen wir verhindern und die diplomatischen Bemühungen um sein Ende verstärken", fügt der SPD-Politiker hinzu. Russland hat ein Getreidelager in der Oblast Odessa angegriffen, das Lager beschädigt und eine erhebliche Menge ukrainischen Getreides vernichtet, berichtet der dortige Gouverneur Oleh Kiper. Nach einem Brandanschlag auf eine Starlink-Station in Polen hat der Verfassungsschutz nach Informationen der "Bild am Sonntag" zwei türkische Tatverdächtige in Deutschland lokalisiert und im Oktober festgenommen.