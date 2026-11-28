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Eine staatliche ukrainische Verteidigungsplattform hat den ersten Abschuss einer russischen Drohne mit Düsenantrieb durch eine ukrainische Laserwaffe bestätigt. Demnach sei die Technologie aber nicht "für den massenhaften Einsatz" bereit.

"Laser-Luftabwehr bleibt eine experimentelle Technologie", erklärt die Verteidigungsplattform. Der Panzerbauer KNDS Deutschland verzeichnet laut einem Medienbericht einen Bewerberansturm im sechsstelligen Bereich.

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"Vor der Zeitenwende haben sich etwa 4000 Menschen bei uns im Jahr beworben, 2026 werden es voraussichtlich 100.000 Bewerberinnen und Bewerber sein", sagt KNDS-Vorstandschef Florian Hohenwarter der "Augsburger Allgemeinen". Dies sei deutlich über Bedarf. Bis Ende des Jahrzehnts wolle das Unternehmen die Zahl der Beschäftigten von jetzt etwa 6000 auf rund 10.000 erhöhen. KNDS Deutschland stelle derzeit pro Monat rund 100 Menschen ein.