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Die Europäer und die US-Regierung sind sich nach Angaben von Kanzler Friedrich Merz darüber einig, dass die Ukraine nach einem Friedensabkommen dauerhafte Sicherheitsgarantien braucht. Es gehe um "Artikel-5-ähnliche Sicherheitsgarantien", sagt Merz am späten Abend am Rande des EU-Gipfels in Brüssel mit Blick auf die Beistandsklausel des Nato -Vertrags.

"Darüber sind wir uns in der Koalition der Willigen auch mit den Amerikanern einig", fügt der Kanzler hinzu. Wie diese Garantien im Einzelnen aussehen sollten, sei jedoch noch unklar. US-Präsident Donald Trump sieht in der persönlichen Feindschaft zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj die größte Hürde für ein Ende des Ukraine-Krieges.

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Das größte Problem für eine Friedenslösung sei die Tatsache, "dass man zwei Anführer hat, die sich wirklich hassen", sagt Trump vor Journalisten in seinem Anwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida. Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev sieht trotz laut Umfragen schwindenden Rückhalts für sein Land weiterhin stabile Unterstützung in Deutschland.