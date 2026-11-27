Der Sport-Tag

Oliver Kahn hat die Führung des FC Bayern für ihr Agieren im Fall Jamal Musiala kritisiert.was ist denn jetzt erreicht worden?

" , fragte die Klub-Legende in der Sky-Show "Triple – der Hagedorn-Fußballtalk". Die Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hättenMan hat gewissermaßen auch einen wirtschaftlichen Schaden zu verzeichnen", so Kahn. Habe man Druck auf Musiala und dessen Berater machen wollen, so gehöre das "in ein Vorstandsbüro" und nicht die Öffentlichkeit, kritisierte der Torwart. Auch die Gehaltsdebatte um Musiala hält Kahn für abwegig.

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"Der Spieler soll jetzt seiner eigenen Erkrankung einen Preis geben und soll dann aus Anstandsgründen diesen Preis am besten noch selber bezahlen, oder wie? Drehen wir den Spieß mal rum: Was wäre, wenn Jamal doppelt so gut gespielt hätte, seitdem er diesen Vertrag unterschrieben hätte?