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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in sozialen Netzwerken eingeräumt, dass der Angriff auf ein russisches Kriegsschiff in Libyen ohne vorherige Abstimmung mit europäischen Partnern durchgeführt wurde.

Zuvor hatte Selenskyj der BBC gesagt, die Streitkräfte griffen nie ohne Abstimmung mit Partnern an, es gebe diplomatische Kontakte. Die Ukraine hat die russische "Merkury" attackiert, aus Rom hatte es dafür Kritik gegeben:+++ 05:08 Kein "massenhafter Einsatz": Ukraine experimentiert mit Laser-Luftabwehr +++ Eine staatliche ukrainische Verteidigungsplattform hat den ersten Abschuss einer russischen Drohne mit Düsenantrieb durch eine ukrainische Laserwaffe bestätigt. Demnach sei die Technologie aber nicht "für den massenhaften Einsatz" bereit.

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"Laser-Luftabwehr bleibt eine experimentelle Technologie", erklärt die Verteidigungsplattform. Der Panzerbauer KNDS Deutschland verzeichnet laut einem Medienbericht einen Bewerberansturm im sechsstelligen Bereich.