Der Sport-Tag

ihre Minimalchance auf die Playoffs in der NFL gewahrt. Die Gastgeber gewannen im Monday Night Game durch einWashington darf nach dem vierten Saisonsieg rechnerisch weiter auf eine Wildcard für die Playoffs hoffen.schocken, der das Stadion kurz nach Beginn der zweiten Hälfte in Dunkelheit tauchte.

Medienberichten zufolge war dieworden. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Commanders noch 7:10 im Rückstand, glichen nach einer rund vierminütigen Unterbrechung aber aus. Im letzten Viertel standen erneut die Gäste aus Cincinnati nach einem nervenstark verwandelten Field Goal aus 56 Yards vor dem Sieg. Doch Washingtons von Coleman beschützter Quarterback Jayden Daniels brachte sein Team mit zwei starken Pässen innerhalb weniger Sekunden über das gesamte Spielfeld und bereitete so den siegbringenden Kick durch Drew Stevens vor.

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Ein Szenario, das auch durch die günstigen Rahmenbedingungen Nahrung erhält: Der Vertrag des Routiniers bei RB New York läuft Ende des Jahres aus,Außerdem kennt Choupo-Moting die Gegebenheiten beim deutschen Rekordmeister bestens, kommt in der MLS nach wie vor regelmäßig als Joker zum Einsatz und ist somit fit genug, um auf Anhieb eine Option für die Münchner zu sein. Wie aus einer am Wochenende veröffentlichten Traueranzeige hervorgeht, wurde die Dresdnerin nach ihrem Tod am 26. Oktober bereits am 3. November beerdigt.

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Olympischen Spielen in Rom mit Gold vom 3-Meter-Brett sowie im Turmspringen für Furore. Im selben Jahr wurde sie sowohl in der DDR als auch in der BRD als Sportlerin des Jahres ausgezeichnet. In Tokio 1964 gewann Krämer-Gulbin, die bei der Eröffnungsfeier als Fahnenträgerin zum Einsatz kam, erneut Gold vom 3m-Brett sowie Turm-Silber. 2011 wurde sie als bislang einzige Wasserspringerin in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen.