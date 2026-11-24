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in Asien mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping ausgetauscht. Trump äußerte sich kritisch über die westlichen Verbündeten der USA und bezeichnete sowohl Putin als auch Xi als seinen "Freund".

Trumps Zusammenkunft mit Putin löste sowohl bei europäischen Verbündeten als auch bei der demokratischen Opposition im eigenen Land Kritik aus. Rutte hat wiederholt versucht, Spannungen innerhalb der Nato zu entschärfen und Trump einzubinden. Er sagte, es sei normal, dass sich große Atommächte träfen. +++ 05:39 Großbritannien: SpaceX-Einschränkungen in Ukraine haben Vertrauen erschüttert +++ Der britische Verteidigungsminister Wes Streeting hat bei einem Besuch in Kiew die Einschränkungen bei der Nutzung von SpaceX-Satellitenkommunikation durch das ukrainische Militär kritisiert.

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Dies habe in europäischen Regierungen Besorgnis ausgelöst und das Vertrauen in das Unternehmen erschüttert, sagt Streeting. Die Ukraine hatte Anfang des Monats von erheblichen Störungen des militärischen Kommunikationssystems Starshield an der Front berichtet. Streeting forderte eine klare Erklärung von SpaceX für die Ausfälle. Nach dem Absturz dreier russischer Marschflugkörper in Polen hat Ministerpräsident Donald Tusk die Regierungschefs der übrigen Visegrad-Staaten um Hilfe gebeten.

"Die russische Aggression hat die Grenze zur Ukraine überschritten", sagt er laut der polnischen Nachrichtenagentur PAP. "Ich bitte euch um eine gemeinsame europäische Aktion zur Unterstützung der Ukraine, denn dies ist ein Ausdruck der Solidarität mit Polen, nicht nur mit der Ukraine", sagt er demnach bei einem Treffen der Visegrad-Gruppe, zu der neben Polen auch Tschechien, die Slowakei und Ungarn gehören. Die Gruppe war 1991 gegründet worden, um die Integration der vier ehemaligen Ostblockstaaten in Europa zu fördern.

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+++ 03:33 Umfrage: Ukraine-Hilfe hat in Deutschland keine Mehrheit mehr +++ Zwei Drittel der Menschen in Deutschland erwarten eine Zunahme militärischer Konflikte - während zugleich der Wunsch nach außenpolitischer Zurückhaltung wächst. In einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Körber-Stiftung sprechen sich 48 Prozent der Befragten dafür aus, dass sich Deutschland bei internationalen Krisen stärker zurückhält. Das ist ein Anstieg um fünf Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Nur noch 40 Prozent plädieren für ein stärkeres internationales Engagement, 2025 waren es noch 48 Prozent.

+++ 02:31 Polen: Russische Drohne dringt kurzzeitig in Luftraum ein +++ Eine russische Drohne ist nach Angaben des polnischen Militärs während des nächtlichen Angriffs Russlands auf die Westukraine kurzzeitig in den polnischen Luftraum eingedrungen. Es sei die Freigabe zum Abschuss des Objekts erteilt worden, teilen die Streitkräfte auf der Plattform X mit. Man habe jedoch auf den Waffeneinsatz verzichtet, nachdem der Flugkörper seinen Kurs nach Osten geändert habe.

Dies sei "unter Berücksichtigung der potenziellen Bedrohung für Zivilisten und der möglichen Folgen eines Abschusses des Objekts" geschehen. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags sieht erhebliche völkerrechtliche Fragen beim Einsatz von Kamikazedrohnen durch die Bundeswehr, wenn sie mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz auch ohne vollständige menschliche Kontrolle agieren.

"Autonome Waffensysteme, die ohne kontinuierliche Datenverbindung betrieben werden oder bei denen die Kommunikation aus technischen Gründen abbricht, "stellen unter dem Gesichtspunkt des Erfordernisses einer menschlichen Kontrolle eine besondere Herausforderung dar", heißt es in einem noch unveröffentlichten Gutachten, das der "Süddeutschen Zeitung" vorliegt. Demnach stelle das bloße Auslösen des Einsatzes und die Zieldefinition keine ausreichende Kontrolle dar.

Die Frage stellt sich besonders für Drohnen, wenn sie auch bei abgebrochener Datenverbindung oder ohne Verbindung zu Navigationssatelliten Ziele wiedererkennen und bekämpfen können, ohne, dass ein Soldat einen Einsatz abbrechen oder eingreifen kann. +++ 00:31 Luftalarm in Polen: Anwohner sollen Schutzräume aufsuchen +++ Nur wenige Tage nach dem Absturz dreier russischer Marschflugkörper in Polen hat es in Teilen des Verwaltungsbezirks Lublin kurzzeitig Luftalarm gegeben.

Das Krisenzentrum der Regierung forderte die Bewohner der grenznahen Gebiete im Südosten des Landes auf, Schutzräume aufzusuchen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Kurz darauf wurde der Luftalarm dann wieder aufgehoben. Die international anerkannte Regierung Libyens hat die von der Ukraine für sich reklamierten Angriffe auf zwei russische Schiffe vor der Küste des nordafrikanischen Landes scharf verurteilt und von Kiew eine Erklärung gefordert.

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Das Außenministerium verfolge die Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu den Angriffen nahe der ostlibyschen Stadt Bengasi "mit großer Sorge" und verurteile sie entschieden, heißt es in einer Erklärung der Regierung in Tripolis. Das Ministerium verurteile "kategorisch jegliche ausländischen Militäreinsätze auf libyschem Staatsgebiet oder in libyschen Hoheitsgewässern". Von Kiew verlangt es "offizielle Klarstellungen zu Art und Umfang" der Operationen. Zwischen 2022 und 2026 ist das Durchschnittsalter der getöteten russischen Soldaten von 34 auf knapp 40 Jahre gestiegen.

Das geht aus einer „Guardian“-Analyse der gehackten Daten der gefallenen russischen Soldaten hervor. Demnach war knapp ein Fünftel der getöteten Soldaten in diesem Jahr war über 50. Die gehackten Daten zeigen zudem, dass Russland mehr Soldaten verliere als es rekrutiere, erklärt der Militärexperte Michael Kofman gegenüber der „New York Times“. Moskau setze dennoch weiterhin auf hohe finanzielle Anreize: Allein 2026 dürfte das Land weltweit rund 409.000 neue Soldaten angeworben haben, so Kofman.

Insgesamt gehen Analysen der veröffentlichten Namenslisten von zwischen 460.000 bis zu 700.000 getöteten russischen Soldaten aus. Die ukrainische Antikorruptionsbehörde NABU ermittelt in einem dritten Fall gegen den ehemaligen Vizepremierminister Oleksiy Chernyshov wegen Korruption. Das berichtet die Zeitung "Kyiv Independent". Die Behörden werfen ihm vor, fünf Personen als private Fahrer und Leibwächter angestellt und über das Ministerium abgerechnet zu haben.

Zwei Mitarbeiter hätten ihm dabei geholfen. Den verursachten Schaden geben die Behörden nicht bekannt. Chernyshov steht bereits im Fokus mehrerer Ermittlungen. So soll er in einen großen Korruptionsskandal des staatlichen Betreibers der ukrainischen Atomkraftwerke verwickelt gewesen sein, wobei er umgerechnet mehr als 1,2 Millionen US-Dollar erhalten und damit den Bau luxuriöser Villen nahe Kiew ermöglicht habe.

Zudem soll er 2025 dafür gesorgt haben, dass ein Immobilienentwickler ein Grundstück in Kiew deutlich unter dem Wert kaufen konnte und dem Staat so umgerechnet bis zu 25 Millionen Dollar entgingen.