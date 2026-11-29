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Am vergangenen Tag sind laut Kiew überdurchschnittlich viele russische Soldaten getötet oder verletzt worden. Das berichtet das ukrainische Militär in seiner täglichen Meldung russischer Verluste.

Demnach seien 2479 Soldaten verletzt oder tot. Darüber hinaus berichtet das Militär von 1547 abgeschossenen Drohnen und rund 600 zerstörten Autos und Benzintanks. Vier Panzer und 43 Artilleriesysteme seien zerstört worden. Die jüngsten Drohnenangriffe der Ukraine auf russische Schiffewerden in der Regierungskoalition mit Sorge gesehen.

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"Wir stehen an der Seite der Ukraine, die sich gegen den russischen Angriffskrieg verteidigt. Bei militärischen Einsätzen im Ostseeraum ist zugleich besondere Umsicht geboten", mahnt der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis Ahmetović, im Gespräch mit dem "Spiegel".