06:24 Krasser Leistungsabfall: Für Kompany tut sich ein Rätsel auf
Der Sport-Tag
Nach der ersten Saisonniederlage des FC Bayern München ist nicht nur der direkte Einzug ins Achtelfinale der Champions League akut gefährdet. Trainer Vincent Kompany richtete nach dem 1:2 beimden Blick auf die sechs noch anstehenden Pflichtspiele bis zum Jahresende in Bundesliga , DFB-Pokal und Europas Königsklasse .sagte Kompany.
Die Personalsituation wird sich in der Offensive ohne den unersetzbaren Torjäger Harry Kane aber nicht grundsätzlich verbessern, auch wenn wenige Tage nach Sorgenkind Jamal Musiala in Lille auch Luis Díaz ein kurzes Comeback gab. Kompany rätselte nach der "sehr hoffnungsreichen" ersten Hälfte mit dem Führungstor von Dayot Upamecano über den krassen Leistungsabfall seiner Mannschaft nach der Pause mit dem dann entscheidenden unglücklichen Eigentor von Aleksandar Pavlovic. Auch nach dem nächsten Ausrufezeichen blieb Florian Wirtz ganz gelassen.
Dabei scheint die Insel von Spiel zu Spiel mehr Gefallen am Auftreten des deutschen Nationalspielers zu finden. Wirtz' Glanzform setze sich fort, schwärmte die BBC nach dem 3:0 des FC Liverpool beim FC Brügge.
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