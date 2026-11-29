Der Sport-Tag

zu einem der damals teuersten Transfers aus der Bundesliga aufgestiegen. Knapp 70 Millionen Euro hatten die Reds an Rasenballsport Leipzig gezahlt, um den Offensivspieler nach England zu holen.

Viele Verletzungen und ein Missverständnis bei Werder Bremen später steht der 31-Jährige mittlerweile in Ungarn unter Vertrag. Doch bis zu seinem nächsten Einsatz fürkönnte es noch eine Weile dauern - denn Keita nimmt vorerst auf eigenen Wunsch nicht am Spielbetrieb teil.

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"Im Moment fühlt er sich nicht bereit, der Mannschaft zu helfen", sagte Trainer Balázs Borbély dazu: "Deshalb hat er den VereinManchester United ist schlechter als alle Klubs der Premier-League-Geschichtehatte der Argentinier seinen Job als US-Nationaltrainer erst Mitte November aufgegeben - und findet bisher einfach keinen Ausweg aus der Krise.für den stolzen Klub, der sich nach dem 12. Spieltag mitten im Abstiegskampf der Premier League wiederfindet.