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Russland s Luftabwehr hat nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters Sergej Sobjanin in der Nacht Hunderte Drohnen abgefangen. Mehr als 460 Drohnen seien seit Freitagabend in Richtung der Region Moskau geflogen, erklärt Sobjanin im russischen Onlinedienst Max.

Die meisten Drohnen seien bereits in großer Entfernung abgefangen worden. 123 Drohnen seien beim Anflug auf die Hauptstadt zerstört worden. Russland berichtet in der Regel nur von zerstörten Drohnen, nicht von jenen, die ihr Ziel erreicht haben. +++ 06:05 Selenskyj räumt ein: Angriff auf russisches Kriegsschiff vor Libyen nicht mit Europa abgesprochen +++ Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj räumt in sozialen Netzwerken ein, dass der Angriff auf ein russisches Kriegsschiff in Libyen ohne vorherige Abstimmung mit europäischen Partnern durchgeführt wurde.

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Zuvor hatte Selenskyj der BBC gesagt, die Streitkräfte griffen nie ohne Abstimmung mit Partnern an, es gebe diplomatische Kontakte. Die Ukraine hatte die russische "Merkury" attackiert, aus Rom gab es dafür Kritik:+++ 05:08 Kein "massenhafter Einsatz": Ukraine experimentiert mit Laser-Luftabwehr +++ Eine staatliche ukrainische Verteidigungsplattform hat den ersten Abschuss einer russischen Drohne mit Düsenantrieb durch eine ukrainische Laserwaffe bestätigt. Demnach sei die Technologie aber nicht "für den massenhaften Einsatz" bereit.