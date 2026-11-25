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Immer wieder werden Fahrzeuge zum Ziel russischer Drohnenangriffe. Wie die Charkiwer Militärverwaltung schreibt, wurde ein Bus auf einer Fernstraße nahe des Ortes Fedorivka von einer Drohne getroffen.

Ein Mensch sei dadurch getötet und sieben weitere verletzt worden. US-Präsident Donald Trump empfängt Nato-Generalsekretär Mark Rutte gegen 22 Uhr deutscher Zeit auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach im Bundesstaat Florida. Hauptthema des Treffens dürften die Bemühungen um eine Waffenruhe in der Ukraine sein. Viele Nato-Partner sind in diesem Zusammenhang besorgt über Trumps Annäherung an den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

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Rutte hatte erst zu Wochenbeginn Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin getroffen. Dabei kritisierte der Nato-Generalsekretär die jüngsten Sicherheitsbedrohungen in Polen und anderen europäischen Ländern, die Russland zugeschrieben werden. Das ukrainische Militär soll Treffer gegen zwei Ölraffinerien in der russischen Oblast Samara gelandet haben. So berichtet unter anderem der ukrainischsprachige Telegram-Kanal Exilnovaplus über Brände auf den Geländen der Raffinerien in Sysran und Kuibyschew.

Auf dem Kanal veröffentlichte Videos, die von Anwohnern stammen sollen, zeigen Brände sowie Flugabwehrmaßnahmen. Zwei Videos werden auch von der ukrainischen Armee in sozialen Medien geteilt. Dem russischen Staatsmedium Tass zufolge erklärt der örtliche Gouverneur, dass in der Region Samara über Nacht 145 Drohnen abgeschossen worden seien. Es habe ein Todesopfer gegeben.

Auch sei es zu Einschlägen und Stromausfällen gekommen. Die Raffinerien werden bisher nicht erwähnt. Russische Streitkräfte greifen in der Nacht Kiew mit Drohnen an. Trümmerteile einer Drohne lösen laut Bürgermeister Klitschko ein Feuer in den unteren beiden Etagen eines 16-stöckigen Wohnhauses im Zentrum aus.

Die zwei verletzten Bewohner seien vor Ort behandelt worden, erklärt Klitschko. Nordkorea hat den Leiter der erst vor wenigen Wochen eröffneten diplomatischen Vertretung der Schweiz ausgewiesen, meldet die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Er wurde demnach aufgefordert, "das Land binnen 48 Stunden zu verlassen". Im Zuge des Ukraine-Krieges hatte die Schweiz am 4.

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November Sanktionen gegen das Internationale Kinderferienlager Songdowon in der nordkoreanischen Stadt Wonsan verhängt. In dem Lager halten sich auch Kinder aus China und Russland auf. Bern wirft der Einrichtung vor, an der Überstellung ukrainischer Kinder aus vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine nach Nordkorea beteiligt zu sein. Ein russischer Angriff auf die ukrainische Schwarzmeer-Region Odessa hat nach Angaben der dortigen Behörden zwei Menschen das Leben gekostet und drei weitere verletzt.

Ein Kind befinde sich unter den Verletzten, teilt Gouverneur Oleh Kiper auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Der Angriff habe zudem Autos sowie Wohn- und Industriegebäude getroffen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Vorschlag des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko, ihm persönlichen Begleitschutz bei einer Reise nach Moskau zu gewähren, als unseriös abgetan. Das geht aus Videos des ukrainischen Portals "Novyny" hervor, das nach einer Pressekonferenz Selenskyjs mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Peter Magyar im Grenzgebiet beider Länder aufgenommen wurde.

Magyar hatte die Region Transkarpatien besucht. Angesichts von Berichten über mögliche russische Pläne, noch in diesem Jahr einen Satelliten mit Atomsprengkopf im Weltraum zu stationieren, warnt der Leiter des Weltraumkommandos der Bundeswehr, Generalmajor Michael Traut, vor einer Eskalation im All.

"Wie konkret die Gefährdung ist, kann ich nicht sagen, was aber sicher ist: Wir sollten uns schützen", sagt Traut dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Nicht nur die Bedeutung des Weltraums für globale Konflikte nehme zu, sondern auch das Eskalationspotenzial, sagt Traut. Dieses reiche von Angriffen auf Infrastruktur am Boden bis zur Zerstörung von Satelliten und nuklearen Sprengköpfen.

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat sich bereit erklärt, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach Moskau für Gespräche über den Ukraine-Krieg zu begleitenIn einem Interview mit dem französischen Magazin "Le Point" erhöht Lukaschenko nun den Druck: "Wenn er nicht zustimmt, soll er den Krieg fortsetzen, soll er selbst mit einer Kalaschnikow an die Front gehen und kämpfen. Der Krieg ist im Gange, er muss beendet werden", sagt Lukaschenko über Selenskyj.

Um sich weiter gegen den russischen Angriffskrieg zu verteidigen, benötige die Ukraine im kommenden Jahr mindestens 115 Milliarden Euro. Das erklärt Selenskyj laut der "Kyiv Post" bei einem Treffen mit den Regionalregierungen. 90 Milliarden Euro seien bereits durch Zusagen der EU abgedeckt. Die noch fehlenden 25 Milliarden Euro müssten nun gemeinsam mit europäischen Partnern aufgebracht werden.

"Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Aufgabe bewältigen werden", verkündet der Präsident. Die Europäische Kommission habe bereits einen Mechanismus für die Bereitstellung der zusätzlichen Mittel ausgearbeitet. Selenskyj fordert zudem eine engere Zusammenarbeit zwischen Zentralregierung und Kommunen. Der Schutz der Bevölkerung, der Energieinfrastruktur und der Logistik sowie die Wiederherstellung beschädigter Einrichtungen hätten höchste Priorität.

Zudem kritisiert der Präsident unzutreffende Lageberichte regionaler Behörden: Bei Kontrollen würden häufig deutlich mehr Schäden und nicht abgeschlossene Arbeiten festgestellt als zuvor gemeldet.

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"Das ist inakzeptabel", so Selenskyj. Bei russischen Angriffen auf die ukrainische Region Odessa seien zwei Menschen getötet und drei weitere verletzt worden, darunter ein zwölfjähriges Kind. Das berichtet "Pravda". Unter den Todesopfern seien ein 41-jähriger Mann und ein 17-jähriger Jugendlicher, teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung laut "Pravda" auf Telegram mit.

Ein Wohnhaus, ein Produktionsgebäude und mehrere Autos seien beschädigt worden. Die EU-Kommission will Bürgern der Europäischen Union künftig Führungspositionen in russischen Unternehmen verbieten. Betroffen wäre auch Altkanzler Gerhard Schröder, der erst Ende September in den Aufsichtsrat der russischen Supermarktkette Hyperglobus eingezogen ist. Das Verbot ist Teil des 22.

Sanktionspakets gegen Russland, auf das sich die Mitgliedstaaten noch vor Weihnachten verständigen sollen.

"Wir werden Europäern verbieten, weiterhin Posten in den Führungsgremien von Unternehmen in Russland zu bekleiden", verkündete EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Belarus’ Machthaber Alexander Lukaschenko bietet an, Selenskyj als "Sicherheitsgarant" nach Moskau zu begleiten.

"Wolodymyr Selenskyj und ich könnten in ein Flugzeug steigen und nach Moskau fliegen. Nur wir beide.

" Gemeinsam mit Kremlchef Putin könnten sie den Krieg schneller beenden, so Lukaschenko laut der Zeitung "Pravda". Alle drei Länder seien in der Region entscheidend – in der Vergangenheit als auch für die Zukunft.

"Wir drei werden über die Zukunft der Ukraine, Belarus’ und Russlands entscheiden". Trotz Einwänden der Ukraine treibt die internationale Atombehörde IAEA die Ernennung eines Russen zum stellvertretenden Generaldirektor voran. Die Behörde bereite die Ernennung von Alexej Ferapontow vor, heißt es von einem hochrangigen Diplomaten. Das ukrainische Außen- und das Energieministerium kritisiert den Vorschlag, weil Ferapontow "an Maßnahmen russischer staatlicher Stellen beteiligt gewesen" sei, die "die illegale Beschlagnahmung" des besetzten Kraftwerks in Saporischschja zu legitimieren versuchten.

Greenpeace fordert Grossi ebenfalls auf, die Ernennung "sofort aufzugeben". Der Chef der Atombehörde sagte , die Nominierung sei "eine Personalangelegenheit, die in den Zuständigkeitsbereich des Generaldirektors fällt". Bei Ferapontow handele es sich um einen Fachmann, "der zufällig Russe ist". Grossi halte es "für falsch, daraus geopolitische Schlussfolgerungen ziehen zu wollen".