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Aus Sicht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj machen die USA hinsichtlich der Verhandlungen nicht genug Druck auf Russland.

"Wir brauchen mehr Fortschritt", sagt er im. "Wir brauchen eine amerikanische Position, die amerikanisch ist. Wir brauchen keine Signale aus den Vereinigten Staaten, die wir auch von Russland erhalten können.

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" Die USA seien ein starkes Land mit "Macht und Respekt". In der ostukrainischen Stadt Isjum sind laut Behörden mindestens sechs Menschen durch russische Angriffe verletzt worden. Mehrere Gebäude, darunter Wohnhäuser, seien in Folge der nächtlichen Angriffe mit Drohnen und mutmaßlich einem Mehrfachraketenwerfer beschädigt worden, teilt die Stadt in der Region Charkiw mit. Demnach brachen mehrereNach ukrainischer Schätzung sind binnen 24 Stunden 2262 russische Soldaten verletzt oder getötet worden.