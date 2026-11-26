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Die ukrainischen Angriffe auf Russland s Ölsektor gehen offenbar weiter. Die Verteil- und Pumpstation Subchankulowo in der russischen Republik Baschkortostan sei angegriffen worden, schreibt die ukrainische Armee auf ihrem Telegramkanal und teilt Videos aus sozialen Medien, die einen Brand zeigen.

Angaben über Schäden werden nicht gemacht. Über die Anlage wird Rohöl aus Westsibirien und Baschkortostan weitertransportiert. Charkiw wird am Morgen von russischen Drohnen attackiert. Gouverneur Oleg Synegubov bestätigt zwei Todesopfer.

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Ein mehrstöckiges Wohnhaus sei angegriffen worden, schreibt er bei Telegram. Bei nächtlichen Angriffen Russlands auf Kiew sind mindestens sieben Menschen verletzt worden. Das teilt Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Unter anderem sei ein Einkaufszentrum getroffen worden.