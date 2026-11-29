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Die Ukraine hat im Zuge ihres Abwehrkampfes laut russischen Angaben erneut massive Gegenangriffe geführt. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin spricht von 542 Drohnen, die vom Abend bis zum frühen Morgen in Richtung der Hauptstadtregion geflogen seien.

Der größte Teil von ihnen sei abgeschossen worden, 105 davon beim Anflug auf Moskau. Aber auch Russland setzte in der Nacht seine Angriffe auf die Ukraine fort. Bei einem Angriff auf die Großstadt Saporischschja im Süden der Ukraine kam eine Frau ums Leben. Zwei Menschen, darunter ein Kind, wurden verletzt, wie der Chef der Gebietsverwaltung, Mychajlo Semikin, auf Telegram mitteilt.

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Das verletzte Kind sei aus Trümmern geborgen worden. Auf Fotos ist ein beschädigtes mehrstöckiges Wohngebäude zu sehen. Russische Truppen haben den letzten verbliebenen Einwohner des an der Front gelegenen Dorfes Tiahynka im Gebiet Cherson getötet, wieEr soll trotz einer schriftlichen Morddrohung durch russische Soldaten in sein Haus zurückgekehrt war, sagt Mykola Yatsenko, der Leiter der Militärverwaltung des Dorfes.