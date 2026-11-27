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, gaben die estnischen Streitkräfte um 6:40 Uhr eine Warnung vor Luftbedrohungen für südöstliche Landkreise heraus. Nato -Kampfjets seien wegen einer Drohnenbedrohung aufgestiegen, heißt es weiter.

Nach knapp einer Dreiviertelstunde habe es Entwarnung gegeben. Mehr Details sind nicht bekant, etwa wem die Drohne oder die Drohnen zuzuordnen sind. An diesem Morgen gab es nach russischen Angaben ukrainische Drohnenangriffe auf die Region Leningrad. Dabei seien 45 Drohnen abgewehrt worden, schreibt der Gouverneur von Leningrad bei Telegram.

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In den vergangenen Monaten drangen immer wieder ukrainische Drohnen in den Luftraum der baltischen Staaten ein. Während die Ukraine russische Ölhäfen an der Ostsee angreift, verfehlen einige ihrer Drohnen ihre Ziele und lösen Sicherheitswarnungen in den Nachbarländern aus. Der Regierung in Kiew zufolge werden ukrainische Drohnen teilweise durch russische Störsender vom Kurs abgebracht. Russland verlängert die Exportbeschränkungen für Kerosin bis zum 31.