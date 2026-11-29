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Das Institute for the Study of War analysiert in seinem Lagebild, dass russische Regierungsvertreter bereits die Voraussetzungen schaffen könnten, um künftige Aggressionen gegen die baltischen Staaten zu rechtfertigen.

Dem Bericht der Kriegsforscher zufolge "behaupten Beamte fälschlicherweise, Russland sei einer militärischen Bedrohung durch die baltischen Staaten ausgesetzt". Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, behauptet etwa, die lettischen Behörden wollten die russisch-litauischen Beziehungen nicht „normalisieren“, sondern verfolgten stattdessen „einen Kurs der immer weiter zunehmenden Eskalation“, der so weit gehe, dass sie „einen offenen Konflikt provozieren“, schreiben die Forscher.

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Sacharowa fügt demnach hinzu, dass Lettland und andere baltische Staaten ukrainischen Streitkräften wiederholt gestattet hätten, mithilfe des Luftraums über dem Baltikum Fernstrecken-Drohnenangriffe gegen Russland durchzuführen. Baltische Regierungsvertreter weisen diese Anschuldigung wiederholt zurück. Russlands Luftabwehr hat frühere Angaben erhöhtund berichtet, in der Nacht zum Sonntag nach Angaben aus Moskau mehr als 1000 ukrainische Drohnen abgefangen zu haben. Die russischen Streitkräfte hätten 1017 ukrainische Drohnen in mehr als einem Dutzend Regionen abgeschossen, darunter Moskau, teilt das russische Verteidigungsministerium am Sonntag mit.