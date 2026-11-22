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Das Nationale Krisenmanagementzentrum Litauens weist russische Anschuldigungen zurück, wonach Litauen an einem Angriff auf die Exklave Kaliningrad beteiligt sei.

"Die litauische Luftwaffe hat keine einzige Drohne registriert", teilt das Zentrum lautmit. "Litauen hat die Nutzung seines Luftraums für Angriffe nicht gestattet und gestattet sie auch weiterhin nicht. " Zuvor wurde am Samstag auf mehreren russischen Telegram-Kanälen behauptet, in Kaliningrad sei es zu einem Drohnenangriff gekommen.

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Auch Außenminister Kestutis Budris nimmt darauf Bezug: "Das litauische Außenministerium weist die in den sozialen Medien kursierenden falschen Behauptungen über eine angebliche Beteiligung Litauens am Drohnenangriff auf die Region Kaliningrad in der Russischen Föderation entschieden zurück. Die Republik Litauen hat niemals die Erlaubnis erteilt, ihren Luftraum für Angriffe auf Einrichtungen in der Russischen Föderation zu nutzen, auch nicht in diesem Fall.

"Nach Ansicht der früheren Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer könnte eine Rückkehr zur Wehrpflicht nötig sein. Zwar seien die Zahlen zur Personalentwicklung in der Bundeswehr "nicht schlecht", sagt sie dem "Spiegel".

"Aber ich bleibe skeptisch, ob es am Ende ohne Wehrpflicht gehen wird. Und wenn wir die Wehrpflicht wieder aufleben lassen, würde ich sie mir für Männer und Frauen wünschen", so Kramp-Karrenbauer. Die ehemalige CDU-Chefin rät, darüber stärker als bisher das Gespräch mit jungen Menschen zu suchen: "Wir müssen mit der jüngeren Generation über die Frage sprechen: Warum ist unser Land es wert, es zu verteidigen? Diese Debatte zu führen, ist unser aller Aufgabe im Privaten wie im Öffentlichen.

" Die Jugend müsse jedoch berücksichtigen, dass die Wehrpflicht Teil der Geschichte Deutschlands sei. "Die Wehrpflicht galt in der Geschichte der Bundesrepublik weitaus länger, als sie ausgesetzt war. Andere Generationen haben also auch ihren Dienst geleistet.

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" +++ 08:00 Russische Drohnen legen Plattenbau in Schutt und Asche - mehrere Verletzte und Vermisste +++ Bei einem russischen Drohnenangriff im ukrainischen Bezirk Wyschgorod ist ein fünfstöckiges Wohngebäude teilweise eingestürzt. Das teilt Tymur Tkachenko, Leiter der regionalen Staatsverwaltung, mit.

"Es brach ein Feuer aus, und die Wohnungen vom ersten bis zum fünften Stock wurden zerstört. Rettungskräfte evakuieren die Bewohner", so Tkachenko. Der örtliche Katastrophenschutz spricht von neun verletzten Personen.

Zudem würden sieben weitere vermisst werden. Sie könnten sich unter den Trümmern des Gebäudes im Dorf Dymer befinden, so der Katastrophenschutz.

"Die Suche nach Menschen ist derzeit im Gange. "In der ukrainischen Region Tschernihiw soll eine mobile Feuergruppe des 105. Grenzschutzbataillons einen russischen kleinen Marschflugkörper zerstört haben. Es handelte sich dabei um eine Rakete vom neuen Typen "Filin".

Die Soldaten veröffentlichten ein Video, in dem zu sehen ist, wie die Rakete zu qualmen beginnt. Kurz darauf sei sie explodiert, sagt ein Uniformierter in dem Clip. Es sei seinen Angaben nach die erste "Filin"-Rakete, die von Ukrainern im Anflug zerstört wurde. Finnland versucht, mehr als 25 Milliarden Euro von Russland und dem staatlichen Gasproduzenten Gazprom zurückzufordern.

Die Ansprüche stützen sich laut der Nachrichtenagentur Ukrinform auf drei internationale Schiedssprüche, in denen Helsinki der Schadensersatz zugesprochen wurde. Nach vorliegenden Informationen wurde in Finnland noch nie zuvor ein so hoher Betrag von den Vollstreckungsbehörden eingefordert. Die größte Einzelklage mit einem Wert von rund 16,4 Milliarden Euro wurde gegen Gazprom Export eingereicht. Sie steht im Zusammenhang mit der Einstellung der Gaslieferungen an das deutsche Energieunternehmen Uniper und andere europäische Unternehmen im Jahr 2022.

Nur einen Tag nachdem zwei mutmaßliche russische Raketen und eine strahlgetriebene Drohne auf polnischem Gebiet niedergegangen sind, melden sowohl Moldau als auch Finnland separate Fälle von Luftraumverletzungen durch Russland. Das schreibt der "Kyiv Independent" mit Verweis auf Behörden der beiden Länder. Das Verteidigungsministerium der Republik Moldau berichtet demnach, dass eine russische Drohne am Samstag während eines Angriffs auf die Westukraine zweimal den moldauischen Luftraum verletzt habe.

Laut offiziellen Angaben drang die Drohne kurz nach 11 Uhr Ortszeit erstmals in den moldauischen Luftraum nahe des Dorfes Purcari ein. Anschließend überquerte sie wieder den ukrainischen Luftraum, bevor sie erneut nach Moldau eindrang und nur wenige Minuten später in die ukrainische Oblast Odessa zurückflog. Das finnische Verteidigungsministerium meldet außerdem einen mutmaßlichen Verstoß gegen den finnischen Luftraum durch einen russischen Hubschrauber.

Der Hubschrauber soll am Samstag um 12:34 Uhr Ortszeit in der Nähe von Loviisa in den finnischen Luftraum eingedrungen und dabei bis zu 4,1 Kilometer in finnisches Territorium vorgedrungen sein. Trotz erheblicher Kritik im eigenen Land hat US-Präsident Donald Trump den russischen Staatschef Wladimir Putin erneut als seinen "Freund" bezeichnet. Auf seiner Plattform Truth Social postete Trump ein Foto, das die beiden bei einem herzlichen Händedruck zeigt. Überschrieben ist es mit den Worten "Mein Freund".

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Der britische Premierminister Andy Burnham und der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten sichern der Ukraine bei einem Treffen in Amsterdam weitere Unterstützung im Krieg gegen Russland zu. Wie ein Sprecher des britischen Regierungssitzes Downing Street mitteilt, wollen beide Länder eng zusammenarbeiten, um der Ukraine die nötige Hilfe für die Abwehr der russischen Invasion zu geben. Ziel sei es, einen "dauerhaften und beständigen Frieden zu sichern". Beide Regierungschefs seien sich einig, dass der Druck auf Russland aufrechterhalten werden müsse.

Nur so könne der russische Präsident Wladimir Putin an den Verhandlungstisch gebracht werden, heißt es in der Erklärung weiter. Um Russland nicht zu provozieren, hat die Bundeswehr einem Medienbericht zufolge kurzfristig die geplante Verlegung deutscher Truppen für die Großübung Grand Eagle 26 in Litauen geändert. Nachdem die Kräfte der 10.

Panzerdivision ursprünglich per Konvoi auf den Straßen durch Polen nach Litauen verlegt werden sollten, seien Panzer und weitere Fahrzeuge mit der Bahn in das baltische Land gebracht worden, berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf Militärkreise. Hintergrund der Änderung war demnach die Befürchtung, mit öffentlich sichtbaren deutschen Panzerkolonnen auf dem Weg zur Nato-Ostflanke Russland unnötig zu provozieren. Die Entscheidung fiel demnach nach Abstimmungen innerhalb der Nato.

"Die Nato übt den Ernstfall so intensiv wie lange nicht mehr", sagt ein Nato-Militärvertreter dem Blatt. "Bei allen Manövern wird ständig überprüft, ob der Ablauf angepasst werden sollte, um das richtige Maß an Abschreckung zu finden und unnötige Provokationen zu vermeiden. "Die USA wollen laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj noch vor Weihnachten ein trilaterales Gespräch zwischen der Ukraine, Russland und den Vereinigten Staaten abhalten. Das berichtet das ukrainische Portal "European Pravda".

Wo und wann genau das Gespräch stattfinden soll, steht demnach noch nicht fest.

"Die amerikanische Seite hat erklärt, sie wolle dies bis Weihnachten erreichen. Dem habe ich zugestimmt. Je schneller ein Ergebnis erzielt wird, desto besser", erklärt Selenskyj dem Bericht zufolge. In der Nähe des Marinestützpunkts der russischen baltischen Flotte in der Enklave Kaliningrad werden Explosionen und mutmaßliche Drohnenaktivitäten gemeldet, berichten die ukrainischen Telegram-Kanäle Exilenova+ und Astra.

Der Gouverneur der russischen Region Kaliningrad, Alexej Besproswannych, erklärt bei Telegram, das Warnsystem für Drohnengefahr sei ausgelöst worden, es bestünde aber keine Gefahr. Die Warnung werde in Kürze aufgehoben. Ein schwedischer Kampfjetpilot sollte am Freitag einen russischen Marschflugkörper über Polen abfeuern, hatte aber eine zu schlechte Sicht, berichtet die polnische Tageszeitung "Rzeczpospolita" unter Berufung auf den Kommandeur der polnischen Streitkräfte, Ireneusz Nowak.

"Extrem schwierige Wetterbedingungen" seien ein so großes Hindernis gewesen, dass der Pilot trotz Nato-Genehmigung zum Waffeneinsatz nicht schoss. Bei der Mission seien zwei schwedische Gripen und zwei polnische F-16-Kampfflugzeuge eingesetzt worden. Ein Frühwarnflugzeug, ein niederländisches Tankflugzeug und bodengeschützte Luftwaffenverteidigungssysteme nahmen demnach ebenfalls an der Operation teil. Die Ukraine und Großbritannien werden künftig gemeinsam Drohnen produzieren.

Das vereinbarten der britische Verteidigungsminister Wes Streeting und sein ukrainischer Kollege Jewhenij Chmara nach ihrem Treffen in Kiew. Das bereits unterzeichnete Projektpapier sieht den Bau von ukrainischen Mittel- und Langstreckendrohnen in Großbritannien vor. Der Bau der Drohnen wird von der britischen Regierung mitfinanziert, wie das ukrainische Verteidigungsministerium mitteilt.