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Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht 1246 ukrainische Drohnen abgeschossen. Im Gebiet Brjansk habe eine ukrainische Drohne einen Bus getroffen und neun Menschen verletzt, erklärt der dortige Gouverneur.

Im Gebiet Samara gab es nach Angaben des dortigen Gouverneurs einen Angriff auf Industrieanlagen, bei dem niemand getötet oder verletzt wurde. Der Schützenpanzer Lynx von Rheinmetall ist mittlerweile in der Ukraine im Einsatz. Seit wann genau, ist unklar. In einem Video des Mediums Euromaidan Press berichtet die 21. mechanisierte Brigade über den Lynx.

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Die Fahrzeuge seien direkt aus der Fabrik in Deutschland gekommen, berichtet ein Soldat. Manche hätten gerade mal 25 Kilometer auf dem Tacho gehabt. Obwohl der Lynx ein Schützenpanzer ist, kann er wie ein Flugabwehrpanzer agieren: Die Ukrainer eliminieren mit ihm feindliche Drohnen. Anfang dieses Jahres hieß es, dass Rheinmetall fünf Exemplare in die Ukraine liefert.