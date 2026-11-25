„Mein kleiner Kämpfer“ 🥹❤️

Die ehemalige Bachelorette ist aktuell wieder gemeinsam mit ihrem Sohn „Keksi“ in der Reha. Dort wird fleißig trainiert – und der Vierjährige zeigt seiner Mama gerade, was alles in ihm steckt.

Und die Freude darüber ist dem Mama-Sohn-Duo deutlich anzumerken. Beim Lauftraining bekommt „Keksi“ technische Unterstützung. Ein spezieller Apparat hilft ihm dabei, den Bewegungsablauf des Laufens zu üben, während seine Gelenke möglichst wenig belastet werden. Schwerstarbeit ist das Training trotzdem – doch „Keksi“ scheint sich davon die gute Laune nicht nehmen zu lassen.

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Auf den Aufnahmen hört man den Kleinen während der Übungen Lachen und vor Begeisterung Quietschen.

„Glaube mittlerweile ganz fest daran, dass er laufen lernen wird“ Wie groß die Fortschritte inzwischen sind, zeigt sie wenig später noch einmal besonders eindrucksvoll:Damals stand „Keksi“ beim Laufen noch ganz am Anfang. Heute wirken seine Bewegungen schon deutlich sicherer.

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„Bin so stolz, mein kleiner Kämpfer“, schreibt Jennifer emotional zu den Bildern. Und sie macht deutlich, wie sehr die Entwicklung ihres Sohnes ihr Hoffnung gibt: „Glaube mittlerweile ganz fest daran, dass er laufen lernen wird, es wird immer besser und stabiler!

“Bei Jennifers Sohn war zunächst jahrelang fälschlicherweise das Prader-Willi-Syndrom angenommen worden. Im RTL-Interview erzählte Jennifer später, dass ihr Sohn nicht sprechen könne und gerade mithilfe einer Gehhilfe das Laufen lerne. Er werde auch in Zukunft viel Unterstützung benötigen. Schon kleine Schritte sind für Jennifer Saro große Meilensteine Dass Jennifer ihre Community an „Keksis“ Entwicklung teilhaben lässt, ist nicht neu.

Bereits im März hatte sie Bilder seines Lauftrainings veröffentlicht und damals geschrieben,dass ihr Sohn überhaupt selbstständig Schritte mit dem Lauftrainer machen könne. Gleichzeitig wollte sie damit mehr Sichtbarkeit für Kinder mit Behinderung schaffen. Jetzt, ein gutes halbes Jahr später, ist zu sehen, wie viel sich seitdem getan hat. 1.000 Schritte an nur einem Trainingstag, immer stabilere Bewegungen – und eine Mama, die längst nicht mehr nur hofft, sondern immer fester daran glaubt, dass ihr Sohn irgendwann selbst laufen kann.