Der FC Bayern München und der 1. FC Köln beenden die Partie mit 1:1. Harry Kane und Michael Olise fallen verletzt aus, während Vincent Kompany sein Comeback feiert.

Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln endete unentschieden. Trainer Vincent Kompany kehrte an die Seitenlinie zurück. Das Team zeigte jedoch Schwächen. Die Spieler erlitten schwere Verletzungen.

Kane und Olise fallen schwer verletzte aus

Die größte Sorge nach der Partie betrifft die beiden Angreifer. Harry Kane und Michael Olise verletzten sich im ersten Durchgang schwer. Kane musste in der zwanzigsten Minute das Feld verlassen. Er zog sich Muskelprobleme an der linken Wade zu. Der Spieler humpelte eigenständig in die Kabine. Eine längere Pause droht.

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Knapp vor der Halbzeit folgte der zweite Schock für die Münchner. Michael Olise musste wegen einer Verletzung abgeben. Ein Foul von Kölns Spieler Krauß sorgte für das Problem. Olise blieb noch bis zum Pfiff auf dem Rasen. Eine Behandlung war jedoch nötig. Auch er ist längere Zeit nicht einsatzbereit.

Die Liste der Ausfälle bei den Bayern wird länger. Diaz fällt mit einem Bündelriss aus. Auch Saibari ist mit einem Syndesmoseriss verletzt. Gnabry leidet an einem Oberschenkelproblem. Davies hat einen Faserriss erlitten. Trainer Kompany hat große Personalnot.

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Kompyans Comeback und die Tore in Köln

Vincent Kompany stand erstmals wieder auf der Bank. Sein Comeback war nach 28 Tagen. Zuvor hatte er eine Hirnhautreizung. Eine ausgekugelte Schulter erforderte eine Operation. Ein Armschling war sichtbar. Die Bayern spielten jedoch defensiv unsicher.

Das erste Tor fiel durch Mikey Moore. Er erzielte sein erstes Bundesligator. Eine Minute später folgte der Ausgleich. Nathaniel Brown traf von außen. Die Bayern hatten wenig Chancen. Kane traf einmal den Pfosten. Ein Treffer hätte wegen Abseps nicht gezählt.

Jonas Urbig verhinderte den Rückstand. Der Torwart von Köln rettete die Partie. Er spielte gegen seinen Ex-Klub. Manuel Neuer war verletzt. Urbig vertrat ihn erneut. Die Paraden waren entscheidend. Der Punktestand änderte sich nicht.

Umstände und Reaktionen am Spielfeldrand

Die Partie war von Kuriositäten geprägt. Upamecano wollte eingewechselt werden. Er zog sich zu lange mit seiner Kleidung auf. Eine Minute Wartefrist galt. Kim musste warten. Erst nach vier Minuten war das Spiel normal. Upamecano zeigte Wut. Er schmiss seine Jacke. Eine Getränketonne wurde umgetreten.

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Jamal Musiala kehrte ebenfalls zurück. Er hatte einen Muskelfaserriss. Nach siebzig Minuten kam er rein. Fast erzielte er den Siegtreffer. El Mala traf ähnlich. Musiala vergab eine Chance. Urbig hielt stand. Der Punkt blieb für Köln.

Kölner Fans boykottierten das Spiel. Vierhundert Ultras blieben fern. Sie reisten aber dennoch an. Anlass waren Fanutensilien. Der Klub informierte vor dem Spiel. Die Stimmung war angespannt. Der Trainer bekam Rückenwind. Die nächsten Spiele sind wichtig.

Elversberg steht am 28. November an. Augsburg folgt am fünften Dezember. Im Pokal tritt Kiel an. Der erste Dezember ist der Termin. Der FC muss die Leistung verbessern. Der Trainerplant intensiv. Die Verletzungen sind ein Problem. Die Fans sind unzufrieden. Das Fazit ist geteilt.