Nach dem 1:2‑Verlust in Köln fordern Gladbach‑Fans und der Klub klare Maßnahmen gegen die Täter. Die Ermittlungen werden von der Polizei Köln koordiniert und bleiben eng mit den beiden Vereinen zusammen.

Der 1:2‑Erfolg für den 1. FC Köln bei der Heimspiel bei Borussia Mönchengladbach verschloss die Herzen vieler Gladbachstimmen. Hinter dem Sieg standen jedoch Berichte über von Spielern ausgelöste Schäden, die für den Gladbach-Block zu beunruhigenden Bildern führten. Nach der Partie kündigte Rainer Bonhof, Pragmatic Director von Fohlen, an, dass das Team alles tun würde, um die Täter zu identifizieren und konsequent zu bestrafen.

Ermittlungsstatus und Polizeiarbeit

Die Ermittlungen liegen vollständig bei der Polizei Köln, die bereits eine spezielle Ermittlungsgruppe eingesetzt hat. Diese Gruppe durchsucht sämtliche Videoaufzeichnungen des Stadions und prüft alle eingehenden Hinweise. Gleichzeitig arbeitet sie eng mit der Polizei Mönchengladbach und beiden Vereinen zusammen. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit ausdrücklich um Betreffende Foto‑ oder Videoaufnahmen, auch wenn dadurch Hinweise mehrmals vorliegen könnten.

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Fans unterstützen die Ermittlungen

Viele Gladbach‑Fans äußerten ihr Mitgefühl und boten konkrete Hinweise zur Täterermittlung an. Der Klub hat die übermittelten Informationen, sofern eine Weitergabezustimmung vorlag, an die Polizei Köln und die Ermittlungsgruppe weitergeleitet. Fans konnten in der Nachkampflage ihre Besorgnis zum Ausdruck bringen und haben dadurch den Ermittlungsprozess weiter vorangetrieben.

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Erste Ergebnisse und weitere Schritte

Bereits erste Erfolge wurden in der Ermittlungsarbeit erzielt, die aber noch von der Polizei Köln abgeschlossen werden müssen. Sobald die Beweislage vorliegt, folgen strafrechtliche Sanktionen durch die Staatsanwaltschaft sowie zivilrechtliche Forderungen. Neben Schadenersatzforderungen wird dem Vorfall auch ein Stadionverbot zugeschrieben. Diese Verbote gelten bundesweit und tragen damit die Maßnahmen des DFB in Einklang mit den Veranstaltungsvorschriften.