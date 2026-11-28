Eine Umfrage untersucht, wie stark verbreitet der Konsum von Alkohol und Drogen in der schwedischen Baubranche ist. Doch auch in Deutschland ist der Missbrauch von Substanzen ein Problem.

befasst sich unter anderem mit der Aufgabe, Alkohol- und Drogenmissbrauch auf schwedischen Baustellen zu erfassen und zu analysieren. In der diesjährigen Ausgabe zeigten sich erneut schwerwiegende Ausmaße: Auch wenn im Vergleich zum Vorjahr weniger Menschen angaben, Missbrauch am Arbeitsplatz mitbekommen zu haben, betraf es immer noch mehr als jeden fünften Befragten .

Der Bericht stützt sich auf die Antworten von 500 Menschen aus der Baubranche. Insbesondere Alkohol spielt auf Baustellen eine große Rolle, wenn es um Missbrauch von Substanzen geht. und Drogen haben auf einer Baustelle keinen Platz. Hier arbeiten Menschen täglich mit schweren Maschinen, Fahrzeugen und Aufgaben, bei denen ein einzelner Fehler schwerwiegende Folgen haben kann“, erklärt HR-Managerin Linda Ängermark.

Advertisement

Advertisement

Trotzdem würde laut Umfrage an 54 Prozent der Arbeitsplätze nicht auf Missbrauch getestet. Ganz im Gegenteil zur Stahlbaustelle der Firma Stegra. Mehr als 3000 Menschen arbeiten auf dem Gelände und seit Jahren arbeitet das Unternehmen daran, Alkohol und Drogen am Arbeitsplatz einzudämmen. Jeder, der das Gelände betreten will, muss in ein Alkoholmessgerät blasen.