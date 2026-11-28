LG setzt auch 2026 mit seinen OLED-Fernsehern visuelle Maßstäbe.

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. Im direkten Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung von 2.699 Euro sparen Käufer bei diesem Angebot satte 40 Prozent. Der smarte 4K-Fernseher wird zudem versandkostenfrei direkt nach Hause geliefert (Der smarte Fernseher löst Inhalte in scharfem 4K auf und nutzt ein reflektionsfreies OLED-Display. Dadurch bleiben Serien und Filme auch dann gut erkennbar, wenn nachmittags die Sonne hell durch das Fenster in das Wohnzimmer scheint.entsteht so ein raumfüllendes Erlebnis, das den klassischen Kinobesuch in die eigenen vier Wände holt.

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Besonders bei schnellen Bewegungen spielt das Gerät seine Stärken aus. Dank einer Bildwiederholrate von bis zu 165 Hertz und Technologien wie Nvidia G-Sync laufen Videospiele extrem flüssig. Über die vier vorhandenen HDMI-2.1-Anschlüsse finden gleich mehrere moderne Spielekonsolen parallel ihren Platz, ohne dass regelmäßig Kabel umgesteckt werden müssen. Das Betriebssystem webOS 26 wird zudem durch eine vierjährige Garantie lange auf dem neuesten Stand gehalten.