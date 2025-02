1. FC Bocholt unterliegt SV Rödinghausen in der Regionalliga West

Der 1. FC Bocholt musste sich am 15. Februar 2025 im eigenen Stadion mit 0:2 gegen den SV Rödinghausen geschlagen geben. Simon Engelmann und Ansgar Kuhlmann sorgten für die Tore der Gäste.

1. FC Bocholt und SV Rödinghausen lieferten sich ein spannendes Duell in der Regionalliga West . Vor 1.510 Zuschauern im Bocholt-Stadion musste sich der Gastgeber am Ende mit einer 0:2-Niederlage abfinden. Das Spiel begann etwas zögerlich, mit beiden Mannschaften, die sich zunächst gegenseitig abtasteten. Schiedsrichter Florian Visse zeigte in der ersten Halbzeit bereits Gelbe Karten für beide Seiten.

Die erste Halbzeit endete torlos, beide Teams gingen mit einem 0:0-Unentschieden in die Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Tempo des Spiels deutlich. Simon Engelmann brachte die Gäste nach 53 Minuten mit 1:0 in Führung. Der SV Rödinghausen dominierte danach das Spiel, während der 1. FC Bocholt Schwierigkeiten hatte, sich gegen die offensiven Angriffe der Gäste zu behaupten. In der Nachspielzeit erhöhte Ansgar Kuhlmann auf 2:0 für die Gäste, der 1. FC Bocholt verpasste die Chance auf eine Aufholjagd. Die Aufstellung des 1. FC Bocholt: Lucas Fox (1), Jan Holldack (10), Dawyn-Paul Donner (5), Julian Riedel (2), Philipp Hanke (3), Cedric Euschen (9), Jarno Janssen (28), Maik Amedick (27), Isaak Simion Akritidis (23), Marvin Lorch (25), Raphael Assibey-Mensah (7). Die Aufstellung des SV Rödinghausen: Julian Wolff (22), Ebrima Dominique Ndure (27), Maximilian Hippe (5), Paterson Chato (8), Tim Corsten (4), Marco Hober (33), Simon Engelmann (11), Marvin Benjamins (19), Matthis Harsman (1), Ayodele Max Adetula (28), Jonathan Riemer (39)





Regionalliga West 1. FC Bocholt SV Rödinghausen

