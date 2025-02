1. FC Düren und FC Schalke 04 U23 trennen sich unentschieden

Der 1. FC Düren und der FC Schalke 04 U23 spielten am Samstag ein spannendes Unentschieden. Maurice Deville brachte die Gäste früh in Führung, doch Jakob Sachse glich für den 1. FC Düren aus.

Der 1. FC Düren und der FC Schalke 04 U23 lieferten sich am Samstag ein spannendes Unentschieden vor 450 Zuschauern im Dürener Stadion. Schon nach nur drei Minuten ging der FC Schalke 04 U23 durch Maurice Deville in Führung. Doch der 1. FC Düren kämpfte zurück und konnte in der 37. Minute durch Jakob Sachse ausgleichen. Der erste Durchgang endete somit mit einem 1:1. Im zweiten Durchgang blieb es spannend, aber keine der Mannschaften konnte die Führung ergattern.

Der FC Schalke 04 U23 verlor in der 55. Minute eine gelbe Karte.Das Spiel endete schließlich mit einem 1:1 Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten gute Leistungen und lieferten sich einen Kampf bis zum Schluss.





Fußball Regionalliga West 1. FC Düren FC Schalke 04 U23 Unentschieden

