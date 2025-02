1. FC Düren weist Rückzugsgerüchte aus der Regionalliga West vehement zurück

Der 1. FC Düren hat die Gerüchte über einen freiwilligen Rückzug aus der Regionalliga West vehement zurückgewiesen. Sportdirektor Adam Matuschyk und Trainer Kristopher Fetz betonen die gute sportliche Situation und die volle Konzentration auf die kommenden Spiele.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt im Zuge einer Schleuser-Affäre auch im Dunstkreis des 1. FC Düren. Es geht um eine Zahlung im sechsstelligen Bereich. Doch einen kolportierten Rückzug aus der Regionalliga West weist Sportdirektor Adam Matuschyk von sich. Das nennt man wohl ein klares Dementi. Die sportlichen Verantwortlichen des 1. FC Düren haben die Gerüchte über einen freiwilligen Rückzug aus der Regionalliga West vehement zurückgewiesen.

\'Als ich die Schlagzeilen gelesen habe, bin ich fast aus allen Wolken gefallen', sagt Spieler und Sportdirektor Adam Matuschyk. 'Nichts deutet auf einen Rückzug hin, weder jetzt noch im Sommer. Die Vereinsführung hat bislang kein einziges Wort in diese Richtung verloren.' Um die Westkampfbahn vollumfänglich Regionalliga-tauglich zu machen, habe sich der Klub 'ziemlich strecken müssen'. Diesen Kraftakt betreibt man nicht, um sich kurz darauf wieder in den Amateurfußball zu verabschieden. Auch Trainer Kristopher Fetz geht 'felsenfest' davon aus, dass in Düren auch in der nächsten Saison Regionalliga-Fußball gespielt wird. Da habe ich vollstes Vertrauen in unser Präsidium. Das Gerücht ist völlig aus der Luft gegriffen. \Die sportliche Hürde dürfte man Stand jetzt mühelos meistern, schließlich verbucht Düren einen komfortablen Zehn-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Trotz der jüngsten 1:2-Niederlage beim SC Wiedenbrück, wohlgemerkt. Abseits des Rasens gibt es jedoch seit dem Beinahe-Zwangsabstieg im Sommer 2023 immer wieder Störgeräusche. Die meisten wegen der bereits seit knapp einem Jahr laufenden Ermittlungen gegen einen mutmaßlichen Schleuserring, der reichen Bürgern aus China und dem Oman deutsche Aufenthaltstitel gegen Geld beschafft haben soll. Bundesweite Ermittlungen, in deren Zusammenhang auch der 1. FC Düren immer wieder auftaucht. Nach jüngsten Angaben der Staatsanwaltschaft Düsseldorf sollen rund 150.000 Euro aus der Betrugssumme an den Regionalligisten geflossen sein. An jenen Verein, dessen Präsident Wolfgang Spelthahn bereits im November 2024 im Zuge der Schleuser-Affäre wegen des 'Anfangsverdachts der Bestechlichkeit' vorläufig seines Amtes als Dürener Landrat enthoben wurde. Zumindest beim 1. FCD ist der 61-Jährige nach wie vor in Amt und Würden. 'Es hat sich nichts geändert: Wolfgang ist und bleibt unser Präsident', betont Matuschyk. Der Ex-Profi bedauert die vielen Nebengeräusche, nicht zuletzt hinsichtlich der Kaderplanung: 'Natürlich verunsichern solche Gerüchte potenzielle Zugänge und auch unsere Spieler, aber zum Glück besitzen einige von ihnen noch einen Vertrag über den Sommer aus.' Auch Fetz‘ Kontrakt läuft noch bis 2026. 'Natürlich ist es schade, dass solche Spekulationen unsere Leistungen überschatten', so der Coach. 'Sportlich gesehen haben wir bislang fast ausschließlich für positive Schlagzeilen gesorgt.' Vielleicht auch wieder am Samstag (14 Uhr), wenn man den Tabellenvorletzten FC Schalke 04 II empfängt. Einen Rivalen, der zum Punkten verdammt ist. Erst recht nach dem klaren Dürener Dementi.





kicker_BL / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

1. FC Düren Regionalliga West Rückzug Schleuser-Affäre Sportdirektor Adam Matuschyk Trainer Kristopher Fetz

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Flutlicht fehlt in Fußball-Regionalliga Bayern: SpVgg Ansbach droht der Regionalliga-AbstiegDer Fußballverein SpVgg Ansbach hält sich gut in der Regionalliga. Doch nun könnte den Kickern eine fehlende Flutlichtanlage zum Verhängnis werden. Der Verein sucht nach einer Lösung.

Weiterlesen »

Regionalliga West: Sporttotal-Vertragsauflösung – Neue Streaming-Plattform im BlickDer Westdeutsche Fußballverband hat den Vertrag mit Sporttotal für die Übertragung der Regionalliga West fristlos gekündigt. Grund sind laut Bericht immer häufiger aufgetretene Beschwerden, vor allem in Bezug auf die Qualität der Übertragungen nach Umstellung auf KI-Kameras. Der WDFV steht in finalen Verhandlungen mit einem neuen Streaming-Anbieter, der voraussichtlich Leagues sein wird.

Weiterlesen »

Im Zeitraffer: So entwickelte sich die Tabelle der Regionalliga WestVideo: Der MSV Duisburg schickt sich an, den Betriebsunfall Regionalliga-Abstieg direkt wieder auszumerzen. Doch waren die Zebras von Beginn an der Saison 2024/25 oben dabei?

Weiterlesen »

SV Rödinghausen : | 19. Spieltag | Regionalliga West 2024/25Infos, Statistik und Bilanz zum Spiel SC Wiedenbrück - SV Rödinghausen

Weiterlesen »

Sportfreunde Lotte : | 19. Spieltag | Regionalliga West 2024/25Infos, Statistik und Bilanz zum Spiel FC Gütersloh - Sportfreunde Lotte

Weiterlesen »

SC Wiedenbrück unterliegt SV Rödinghausen in der Regionalliga WestDas Spiel zwischen dem SC Wiedenbrück und dem SV Rödinghausen in der Regionalliga West endete mit einem knappen 1:0 Sieg für die Gäste.

Weiterlesen »