Der 1. FC Heidenheim gewinnt mit 3:1 beim 1. FC Nürnberg. Die Franken beenden ihre Siegesserie, während Nürnberg die erste Auswärtsniederlage seit März hinnehmen muss.

Am Freitagabend muss sich der 1. FC Nürnberg bei einem Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim geschlagen geben. Das Endresultat von 1:3 bedeutet für die Frankfurter eine wichtige Zäsur, da es ihre erste Niederlage im Auswärtsspiel in der 2. Liga nach 271 Tagen darstellt. Zuletzt verlor der Club am Anfang des März bei Hertha BSC mit 1:2. Für den Gastgeber aus Heidenheim ist der Sieg hingegen ein wichtiger Erfolg, da er die eigene sieglose Serie von sieben Spielen beendet und damit zeigt, dass die Bundesliga-Absteiger wieder auf den richtigen Weg zurückgekehrt sind.

Der Spielverlauf und die entscheidenden Momente

Die Partie begann mit einem überraschenden Tor für Heidenheim in der 13. Minute. Nach einer Ecke kam der Heidenheim-Kapitän Mainka mit Kopf und Schulter an den Ball und lenkte die Kugel per einer sogenannten Bogenlampe ins Tor. Dies bedeutete die 1:0-Führung für den FCH, was insbesondere vor dem Hintergrund kurios war, da es ausgerechnet nach einem ruhenden Ball geschah. In den Tagen zuvor hatte Club-Trainer Miroslav Klose, der 48 Jahre alt ist, mehrmals vor den Heidenheimer Standard-Monstern gewarnt und sogar das Training entsprechend angepasst. Doch in dieser Situation half dem FCN auch das Glück nicht, da der Eckball eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters Weller war.

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Es war schwer zu erkennen, dass Heidenheims Spieler Costly im Zweikampf mit Eric Porstner zuletzt den Ball berührt hatte. Es hätte stattdessen einen Abstoß für Nürnberg geben müssen. Kurioserweise waren dieselben beiden Spieler, Costly und Porstner, auch beim Ausgleich in der 39. Minute von zentraler Bedeutung. Heidenheim wurde in dieser Phase passiver, während der FCN den Druck im Strafraum erhöhte. Porstner kam links im Strafraum an den Ball und flankte, woraufhin Costly mit dem Gesicht abfälschte. Der Ball senkte sich daraufhin in die lange Ecke, was den 1:1-Ausgleich bedeutete.

Auch nach dem Ausgleich blieb der Club zunächst das bessere Team, doch in der 46. Minute traf Julian Justvan nur den Pfosten. Innerhalb der folgenden vier Minuten schlug Heidenheim dann zweimal zu. In der 61. Minute bekam Nürnberg einen Angriff von Heidenheim mehrmals nicht geklärt. Der Ball landete im Rückraum bei Heidenheim-Stürmer Ivan Zivzivadze, der den Ex-Karlsruher vertritt. Zivzivadze zog ab, Alexios Kalogeropoulos fälschte den Ball ab, und das Ergebnis stand auf 1:2. Für Zivzivadze war dies bereits sein sechster Treffer im fünften Spiel gegen die Franken.

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Patzer und Konter entscheiden die Partie

Kurz nach dem 1:2 fiel dann die Entscheidung für Heidenheim, weil der Nürnberger Kapitän Jan Reichert patzte. In der 65. Minute konnte der Keeper des FCN nach einem Freistoß einen Kopfball von Schöppner nicht festhalten und wehrte den Ball nur nach vorn ab. Schöppner setzte das Spiel direkt fort und traf zum 1:3. Dies war erneut ein Standard-Gegentor für den FCN, das wettbewerbsübergreifend das zehnte in dieser Saison darstellt. Heidenheim hat nach ruhenden Bällen in diesem Zeitraum insgesamt 15 Mal getroffen, was die strategische Überlegenheit in dieser Spielphase unterstreicht.

In der Schlussphase versuchte der 1. FC Nürnberg noch einmal alles, um das Blatt zu wenden. Allerdings reichte es nicht für mehr als Alu-Treffer. Julian Justvan traf in der 74. Minute und Eric Porstner in der 80. Minute jeweils nur das Aluminium, wodurch Heidenheim den Vorsprung halten und den wichtigen Sieg nach Hause bringen konnte. Der Erfolg war am Ende nicht unverdient, da Nürnberg sowohl mit Pech als auch mit eigenen Patzern zur Niederlage beitrug. Die Statistik zeigt, dass Heidenheim nach der ersten Auswärtspleite von Nürnberg nun wieder an Boden gutgemacht hat.

Auswirkungen auf die Tabelle und Stimmung

Der Ausgang des Spiels hat direkte Auswirkungen auf die Stimmung in beiden Teams. Für Miroslav Klose und seine Truppe bedeutet die Niederlage einen Dämpfer, da die defensive Stabilität insbesondere bei Standardschwächen weiter problematisch erscheint. Für den 1. FC Heidenheim ist der Sieg ein wichtiger心理ologischer Auftrieb, um die vorherige Siegesserie zu durchbrechen. Die Leistung zeigt, dass die Franken ihre Taktik gegen ruhende Bälle effektiv umsetzen können. Nürnberg muss nun analysieren, warum solche Fehlentscheidungen und Patzer weiterhin zu Punkten führen, die die Tabelle nach unten drücken.