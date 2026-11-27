Im 13. Spieltag der 2. Bundesliga gewinnt der 1. FC Heidenheim mit 3:1 gegen den absteigenden 1. FC Nürnberg, während der VfL Bochum Darmstadt 98 mit 2:0 besiegt und die Distanz zur Abstiegszone vergrößert.

"Big Points" für den 1. FC Heidenheim in der 2. Fußball-Bundesliga: Die Mannschaft rückt wieder näher an die Aufstiegsplätze heran. Ganz anders ist die Situation bei der SV Darmstadt: Die Lilien kommen nicht aus dem Tabellenkeller.

Der 1. FC Nürnberg gerät in der 2. Fußball-Bundesliga allmählich aus dem Tritt. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose unterlag zum Auftakt des 13.

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Spieltags beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim mit 1:3 und kassierte die zweite Niederlage in Folge. Nürnberg könnte im Laufe des Wochenendes von einem Aufstiegsplatz rutschen. Patrick Mainka , Budu Zivzivadze und Jan Schöppner trafen für den FCH. Nürnberg hatte zwischenzeitlich das 1:1 durch ein Eigentor von Marcel Costly erzielt. In Heidenheim war Nürnberg weitgehend spielbestimmend, leistete sich aber immer wieder Aussetzer in der Defensive. Das 0:1 fiel nach einer umstrittenen Ecke. Mainka traf per Kopf - Klose beschwerte sich vergebens.