1. FC Heidenheim im Conference League-Playoff: Kopenhagen wartet auf der Ostalb

Der 1. FC Heidenheim hat als Aufsteiger sensationell die internationalen Wettbewerbe erobert und sich für die Playoffs der Conference League qualifiziert. Im Rückspiel trifft das Team von Frank Schmidt auf den dänischen Rekordmeister FC Kopenhagen. Alle Infos zum Spiel, Anstoßzeit, TV-Übertragung und Live-Stream.

Der 1. FC Heidenheim hat als Aufsteiger sensationell die internationalen Wettbewerbe erobert und sich nach sechs Spielen für die Playoffs der Conference League qualifiziert. Das Team von Trainer Frank Schmidt belegt auf dem 16. Platz der Tabelle und trifft dort auf den dänischen Rekordmeister FC Kopenhagen, der die Liga-Phase auf Platz 18 abgeschlossen hat. Kann der 1.

FC Heidenheim in Kopenhagen überzeugen und einen wichtigen Schritt Richtung Achtelfinale des Wettbewerbs machen? RTL überträgt das Conference-League-Spiel zwischen Kopenhagen und Heidenheim am Donnerstag, 13. Februar 2025, ab 20.30 Uhr LIVE im Free-TV. Anstoß zur Partie ist um 21 Uhr. Der 1. FC Heidenheim hat in der Conference League bereits einige Highlights erlebt. Unvergesslich bleibt das Spiel gegen den FC Chelsea. Die mit Stars gespickten Blues besuchten Ende November die Voith-Arena auf der Ostalb und setzten sich am Ende durch. Weitere spannende Begegnungen waren die Partien gegen den Pafos FC, den FC St. Gallen und den FC Chelsea. Das Rückspiel gegen den FC Kopenhagen findet am 20. Februar 2025 statt. RTL zeigt an jedem Spieltag der Europa- und Conference League insgesamt zehn Spiele - eines stets im Free-TV. Immer dabei sind die drei deutschen Vertreter Eintracht Frankfurt, TSG Hoffenheim (beide Europa League) und 1. FC Heidenheim (Conference League). Da sich Hoffenheim nach der Europa-League-Liga-Phase aus dem Wettbewerb verabschiedet hat und Eintracht Frankfurt bereits für das Achtelfinale qualifiziert ist, tritt an diesem Spieltag aus deutscher Sicht ausschließlich der 1. FC Heidenheim an. Neben dem Spiel Kopenhagen gegen Heidenheim überträgt RTL weitere Spiele der Europa League und Conference League LIVE im Stream auf RTL+





