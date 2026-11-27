Heidenheim besiegt Nürnberg dank Toren von Mainka, Zivzivadze und Schöppner. Bochum gewinnt 1:0 gegen Darmstadt. Beide Teams bleiben in der 2. Bundesliga.

Im zweiten Spiel der Woche verliert der 1. FC Nürnberg seine Position in den Aufstiegsrängen erstmals in der laufenden Saison. Nach der Niederlage bei der SpVgg Greuther Fürth folgt nun eine weitere Heimniederlage mit 1:3 gegen den 1. FC Heidenheim. Diese Ergebnisse führen dazu, dass Nürnberg aus den direkten Aufstiegsplätzen rutscht und unter Druck gerät. Heidenheim profitiert von einer konsequenten Leistung und beendet damit seine langjährige Durststrecke.

Heidenheim dominiert das Spiel gegen Nürnberg

Patrick Mainka, bekannt als zuverlässiger Torschütze, gibt dem 1. FC Heidenheim bereits nach 13 Minuten die Führung. Sein Treffer aus einer Ecke ist das zweite Saisontor für den Heidenheimer Kapitän und belebt die Heimmannschaft. Die Gäste aus Nürnberg kommen nicht gut in das Spiel, was sich vor der Halbzeitpause noch verschärft. Ein unglückliches Eigentor von Busch in der 39. Minute stellt den 2:0-Zwischenstand her und demotiviert die Nürnberger Spieler weiter.

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In der zweiten Halbzeit setzt Heidenheim die Führung mit einem Doppelschlag fest. Zivzivadze trifft in der 61. Minute unter Mithilfe des Nürnberger Spielers Kalogeropoulos zum 3:0. Nur vier Minuten später ist Schöppner in der 65. Minute nach einer Ecke ebenfalls erfolgreich. Damit steht das Spiel bereits nach 65 Minuten klar auf dem Papier, obwohl Nürnberg noch um ein Ehrentor kämpft. Justvan trifft in der 74. Minute nur die Latte, was die Chancenhungrigkeit der Heimmannschaft zeigt, aber den Ausgang nicht mehr ändert. So bleibt es beim 3:1-Sieg für Heidenheim, der bitter für Nürnberg ist.

Nürnberg droht damit nicht nur den Anschluss an die Spitzenteams zu verlieren, sondern rutscht auch hinter andere Verfolger. Auch Kaiserslautern kann mit einem möglichen Erfolg in Kiel an Nürnberg vorbeiziehen. Dies unterstreicht die prekäre Situation des traditionsreichen Vereins, der in der laufenden Saison Probleme hat, die notwendige Konstanz aufrechtzuerhalten. Die Niederlage ist ein Schlag ins Kontor für die Trainerstaffel und die Spieler, die gegen die Schwäbische Alb keinen Zugang zur Heidenheimer Defensive fanden.

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VfL Bochum überzeugt mit Geduld gegen Darmstadt

In Bochum gibt es zwar einen Sieg, jedoch musste das Team gegen die Darmstädter Lilien lange auf den entscheidenden Treffer warten. Der VfL Bochum gewinnt am Ende mit 1:0, doch der Weg dorthin war langwierig. Die Fans müssen Geduld beweisen, da es sich um einen duel zwischen dem schwächsten Auswärtsteam Darmstadt und dem zweitschwächsten Heimteam Bochum handelt. Das Ergebnis war vor dem Spiel kaum vorhersehbar, doch Bochum dominierte weite Teile des Spiels.

Bis zur 82. Minute blieb es torlos, obwohl Bochum als das bessere Team das Feld beherrschte. In der ersten Halbzeit traf Klaiber in der 29. Minute nur die Latte, was eine Chance auf die Führung vertan ließ. Bei Darmstadt vergab Smit in der 74. Minute einen 100-prozentigen Freistoß gegen den Bochumer Keeper Horn. Diese Verfehlungen ließen die Spannung bis in die Nachspielzeit hochhalten, doch Bochum hielt stand und fand schließlich den Weg ins Tor.

Der Durchbruch gelang in der Nachspielzeit durch Taz, der in der 90. Minute sein erstes Zweitliga-Tor erzielte und damit die Entscheidung herbeiführte. Neben Taz war jedoch Marcel Hartel die wichtigste Figur. Der 33-jährige Sturm-Riese trifft mit 1,93 Metern Größe und ist zur Lebensversicherung für den VfL avanciert. Gegen Darmstadt erzielte er bereits sein sechstes Tor in dieser Saison. Damit stellt er die Hälfte aller Bochumer Tore in der laufenden Spielzeit. Seine Effizienz ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Teams in der 2. Bundesliga.

Die Zukunft: Pokal gegen Augsburg und Tabelle

Bochum wird am Mittwoch um 20:45 Uhr im Pokal gegen Augsburg antreten, um den Erfolg aus der Liga zu verteidigen. Live wird das Spiel auf Sky übertragen. Hartel wird versuchen, seine Torschützenform fortzusetzen und die Angriffsstärke des VfL weiter zu erhöhen. Für die Fans ist dies eine spannende Aufgabe, da Augsburg als 1. Bundesligist eine hohe Hürde darstellt.

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Darmstadt muss derweil bereits am Dienstag um 20:45 Uhr beim Tabellenletzten der 1. Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, antreten. Auch dieses Spiel wird live auf Sky zu sehen sein. Die Darmstädter müssen Punkte sammeln, um sich aus der Abstiegsspirale zu befreien. Für Bochum bedeutet der Sieg gegen Darmstadt eine wichtige Stabilisierung, während Nürnberg unter dem Druck der Tabelle leidet und dringend einen Sieg gegen die Schwäbischen Alb benötigt hätte, um den Anschluss nicht ganz zu verlieren.