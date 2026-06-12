1. FC Köln bindet Jahmai Simpson-Pusey langfristig

Der 1. FC Köln hat den von Manchester City ausgeliehenen Innenverteidiger Jahmai Simpson-Pusey fest verpflichtet. Der 20-jährige Engländer unterschrieb einen Vertrag bis 2030. Die fixe Ablöse beträgt fünf Millionen Euro, mit möglichen Bonuszahlungen.

Der 1. FC Köln hat den englischen Innenverteidiger Jahmai Simpson-Pusey fest verpflichtet. Der 20-jährige Abwehr spieler war ursprünglich im Winter für eine Leihdauer von Manchester City zum FC gekommen und hat sich in der Rückrunde der Saison als Stammspieler etabliert.

Nach erfolgreichen Verhandlungen hat Simpson-Pusey nun einen langfristigen Vertrag bis zum Jahr 2030 unterschrieben. Die fixe Ablösesumme liegt bei etwa fünf Millionen Euro, kann jedoch durch diverse Bonuszahlungen abhängig von Einsätzen und sportlichen Erfolgen des Spielers noch erhöht werden. Die letzten vertraglichen Details wurden nach Informationen der BILD am Freitagmorgen geklärt. Simpson-Pusey stammt aus der Jugendakademie von Manchester City, bei der er seit seinem achten Lebensjahr sämtliche Jugendmannschaften durchlief.

Im November 2024 debütierte er unter dem damaligen Cheftrainer Pep Guardiola in der Profimannschaft der Citizens. Seine Gelassenheit und seine Stärken im Spielaufbau wurden dabei hervorgehoben. Diese Qualitäten überzeugten auch die Verantwortlichen des 1. FC Köln, die nach dem Leihgeschäft eine ursprüngliche Kaufoption von rund acht Millionen Euro verstreichen ließen, um anschließend neu verhandeln zu können.

Sportgeschäftsführer Thomas Kessler betonte, dass Simpson-Pusey sich seit dem Wechsel im Winter schnell integriert und die Herausforderung auf dem hohen Niveau direkt angenommen habe. Seine Leistungen hätten das vorhandene Potenzial deutlich gemacht. Mit der nun vollzogenen langfristigen Bindung unterstreicht der 1. FC Köln seine Strategie, junge Talente zu fördern und ihnen eine Plattform für ihre weitere Entwicklung zu bieten.

Simpson-Pusey selbst äußerte sich zufrieden über die Spielzeit, das Vertrauen des Klubs und das Umfeld in Köln, weshalb er sich für einen Verbleib entschied. Der Transfer ist ein weiteres Beispiel dafür, wie der FC gezielt Spieler aus renommierten Nachwuchsprogrammen wie dem von Manchester City an sich bindet und sie in der Bundesliga weiterentwickelt. Die feste Verpflichtung stärkt die Defensive der Geißböcke für die kommenden Jahre und zeigt die Ambitionen des Clubs, sich im deutschen Fußball nachhaltig zu etablieren





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