Nach dem fulminanten 5:0-Heimsieg gegen die SV Elversberg startet der 1.FC Köln in eine ruhige Adventszeit.

Mit breiter Brust und einer Art Spielerauferstehung läutet der FC eine besinnliche Adventszeit ein. Denn: Nach dem fulminanten Heimsieg gegen die SV Elversberg sind viele Kritikpunkte der letzten Wochen vorerst beiseitegelegt.

Auch rund um die Personalie René Wagner.nicht viel mehr als eine Woche, um eine Trainerdiskussion zu beenden. Noch vor dem Auswärtsspiel gegen die Bayern wurden mögliche Nachfolger für FC-Coach René Wagner ins Spiel gebracht. Spätestens nach dem klaren 5:0-Sieg der Geißböcke gegen die SV Elversberg sitzt René Wagner jedoch sicher im Sattel. Wahrscheinlich so sicher, wie noch nie zuvor in seiner Amtszeit.oft getuschelt, dass das Spiel gegen die SV Elversberg eine Art Endspiel für René Wagner sein könnte.

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Denn vor demwar man in fünf Ligaspielen hintereinander sieglos. Das Remis gegen den FC Bayern war dann ein Achtungserfolg. René Wagner stellte sein Team im Gegensatz zur Vorwoche taktisch um. So gab es dieses Mal keine Fortsetzung der erfolgreichen Dreierkette mit Lochoshvili, die der Bayern-Offensive so effektiv den Zahn zog.