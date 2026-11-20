Rund 400 aktive Ultras des 1. FC Köln verweigern den Stadionbesuch beim FC Bayern. Grund ist der Konflikt um die Erlaubnis für maximal fünf große Schwenkfahnen.

Die aktive Fanszene des 1. FC Köln hat unmittelbar vor dem geplanten Anpfiff den Boykott des Auswärtsspiels beim FC Bayern München beschlossen. Die organisierten Anhänger haben sich entschieden, das Stadion nicht zu betreten und weigern sich, das Spiel zu besuchen. Der Verein bestätigte diese Information kurz vor dem Anstoß und informierte die Öffentlichkeit über die aktuelle Lage.

Direkte Ursachen des Fan-Protestes

Im Zentrum des Konfliktes stehen strenge Auflagen bezüglich der erlaubten Fanutensilien im Auswärtsstadion. Die Kölner Anhänger sind verärgert, da ihnen laut den vor der Partie geltenden Regeln maximal fünf große Schwenkfahnen mit in die Allianz Arena erlaubt sind. Diese spezifische Beschränkung wird von der aktiven Fanszene des 1. FC Köln als inakzeptabel eingestuft und löste die unmittelbare Protestaktion aus.

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Die Entscheidung trifft rund 400 Ultras, die sich eigens auf die Reise gemacht hatten. Insgesamt waren für das Begegnung 7.200 Kölner Fans nach München gereist, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Die Gruppe derjenigen, die nun vor dem Stadion wartet, repräsentiert einen signifikanten Teil der reisenden Anhängerschaft, die jedoch auf eine andere Strategie als den Stadionbesuch gesetzt hat.

Gespräche und behördliche Rahmenbedingungen

Vor der finalen Entscheidung kam es noch zu direkten Kontakten zwischen den Verantwortlichen der Kölner Fanszene und dem FC Bayern. Vor Ort wurde intensiv versucht, eine gemeinsame Lösung für den Konflikt um die Fanutensilien zu finden. Die Vertreter beider Seiten diskutierten über die Möglichkeit, die strengen Auflagen zu lockern oder eine Ausnahmeregelung zu erwirken.

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Trotz dieser Bemühungen und des Willens zur Deeskalation bestand am Ende kein Spielraum für eine Änderung. Begründet wird die starre Handhabung der Regeln mit bestehenden behördlichen Vorgaben. Diese externen rechtlichen Anforderungen lassen den Parteien keine Flexibilität bei der Durchsetzung der Regeln für Schwenkfahnen im Bereich der Allianz Arena.

Auswirkungen auf das Spiel und die Stimmung

Aktuell warten die rund 400 Ultras vor dem Stadion und überlegen, ob sie die Heimreise antreten, ohne das Spiel gesehen zu haben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Gruppe den Ort des Geschehens verlässt, bevor die Partie beginnt. Dies würde bedeuten, dass ein Teil der organisierten_supporters das Ereignis verpasst.

Im Stadion verbleiben jedoch weiterhin Tausende von Köln-Anhängern, die ihre Unterstützung für das Team auch unter diesen widrigen Umständen fortsetzen werden. Die Mannschaft des 1. FC Köln muss die Begegnung gegen den FC Bayern dennoch ohne die akustische und visuelle Unterstützung ihrer aktiven Fanszene bestreiten, was die Atmosphäre im Stadion deutlich verändern wird.