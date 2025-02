1. FC Köln Frauen erzielen Punkt im Kampf gegen den Abstieg

Die Frauen des 1. FC Köln haben sich gegen die SGS Essen ein torloses Unentschieden erkämpft und bleiben auch im zweiten Spiel des Jahres ungeschlagen. Die Kölnerinnen zeigten eine starke Defensivleistung, insbesondere durch die herausragende Leistung von Torfrau Aurora Mikalsen, die mehrere sichere Tore vereitelte.

Am Dienstagabend (11. Februar 2025) lieferten sich die Frauen des 1. FC Köln und die SGS Essen ein spannendes Nachholspiel. Wegen gefrorenen Rasens im Stadion an der Hafenstraße wurde das Spiel verlegt und fand schließlich rund zwei Wochen später statt. Die Kölnerinnen konnten sich im Nachholspiel gegen die SGS Essen einen Punkt sichern. Damit bleiben die Frauen des 1. FC Köln auch im zweiten Spiel des Jahres ungeschlagen.

Die Essenerinnen dominierten das Spiel und hatten zahlreiche Chancen, doch die Kölner Torhüterin Aurora Mikalsen zeigte eine starke Leistung und vereitelt mehrere sichere Treffer. Mikalsen rettete in der 17. Minute einen Zuckerpass auf Laureta Elmazi und verhinderte so das frühe Gegentor. Auch in der zweiten Hälfte bewies die FC-Keeperin Nervenstärke und lenkte einen Fernschuss in der 72. Minute mit letzter Kraft über die Latte. Die Kölner Offensive konnte in dieser Phase des Spiels nicht überzeugen und kam zu wenig gefährlich vor das Essener Tor. In den Schlussminuten drückte Essen mit aller Macht auf den Siegtreffer, doch die FC-Defensive hielt stand und ließ keine Tore zu. Keiner der 17 Torschüsse der Essenerinnen fand seinen Weg ins Tor von Aurora Mikalsen





