1. FC Köln gegen Leverkusen: René Wagner braucht den Befreiungsschlag

Der 1. FC Köln braucht gegen Bayer Leverkusen den Befreiungsschlag. Trainer René Wagner steht nach einer Serie ohne Sieg unter Druck, und eine Niederlage hätte Folgen.

Der 1. FC Köln steht vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag um 15.30 Uhr unter enormem Druck. Trainer René Wagner, 38, muss mit seiner Mannschaft einen emotionalen Befreiungsschlag liefern, bevor die Länderspiel-Pause beginnt. Die Ausgangslage ist eindeutig: Nach den Spielen gegen Schalke 04 (0:0) und Union Berlin (1:1) droht bei einer Niederlage erstmals in dieser Saison der Sturz auf einen Abstiegsplatz.

Die Partie ist zugleich ein Gradmesser für die Stimmung rund um das Geißbockheim. Köln bewegt sich nach Angaben der Berichterstattung zwischen Party und Panik, und das Duell mit Leverkusen gilt als nächstes Druck-Derby für den Trainer.

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Wagner kennt die Derby-Situation aus der Vergangenheit

René Wagner hat in den vergangenen Wochen bereits eine ähnliche Drucksituation erlebt. Nach drei sieglosen Spielen in Folge stand er vor dem Derby gegen Borussia Mönchengladbach mit dem Rücken zur Wand, gewann die Partie aber mit 2:1 und verschaffte sich damit kurzfristig Ruhe.

Die Ruhe hielt jedoch nicht an. Nach dem Sieg gegen Gladbach folgten erneut drei Spiele ohne Sieg gegen Eintracht Frankfurt (0:1), Schalke 04 (0:0) und Union Berlin (1:1). Knapp einen Monat nach dem ersten Derby-Erfolg startet der FC damit faktisch wieder bei null.

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Gegen Leverkusen kann Wagner auf eine Partie zurückblicken, die ihm Mut macht. Das 1:2 in der vergangenen Saisonendphase gilt als eines der besten Spiele der Kölner unter seiner Leitung und hatte den Gegner beinahe in Verlegenheit gebracht.

Wagners Plan für den Befreiungsschlag gegen Bayer

Trainer René Wagner setzt im Heimspiel auf Leidenschaft von der ersten Minute an. Er betonte, dass seine Mannschaft die Unterstützung der eigenen Fans nutzen wolle, um dem Gegner früh Unruhe zu bereiten.

Wagner erklärte außerdem, dass seine Elf zu Hause eine Wucht entwickeln und jedem Gegner wehtun könne. Ziel sei es, den Anhängern wieder einen Super-Sonntag zu bereiten und die Heimbilanz ohne Niederlage fortzusetzen. Dafür verlangt er Vollgas und eigene Akzente, statt nur auf Fehler des Gegners zu warten.

Der Trainer hofft nach eigenen Worten, dass Leverkusen schon in den ersten Minuten merkt, dass an diesem Tag nichts zu holen ist. Wagner sieht in dem Spiel auch eine Belohnung für die harte Arbeit der vergangenen Wochen, die bisher nicht in Punkten ausgedrückt wurde.

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Jahreshauptversammlung und Folgen einer Niederlage

Eine Niederlage gegen Bayer Leverkusen würde den Druck auf Trainer René Wagner und den Vorstand des 1. FC Köln deutlich erhöhen. Die Berichterstattung nennt als Folge erneute Zweifel an der Trainerwahl und wütende Reaktionen der Fans.

Schon nach dem Spiel steht für den FC eine schwere Aufgabe an: Die Mannschaft muss in München bei FC Bayern München antreten. Zudem wartet der Klub seit inzwischen 17 Spielen auf einen Auswärtssieg, was die Lage zusätzlich verschärft.

Auch abseits des Platzes könnte es nach einer Pleite schnell unruhig werden. In nur zwei Wochen findet die Jahreshauptversammlung statt, bei der sich die Vorstandsvorsitzenden des Klubs erstmals seit der Wahl den Mitgliedern stellen und ihre Trainerauswahl rechtfertigen müssen. Geht der Plan von Wagner auf, könnte Köln ruhiger in die Länderspiel-Pause gehen. Scheitert er, dürfte es am Geißbockheim schnell wieder mächtig unruhig werden.