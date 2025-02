1. FC Köln im Rennen um Sturm-Juwel Fiete Bock

Der 1. FC Köln setzt alles auf Fiete Bock, ein großes Talent von Hansa Rostock. Der FC wurde im Winter bereits abgewiesen, will aber im Sommer erneut versuchen, den jungen Stürmer nach Köln zu locken.

Der 1. FC Köln zeigt großes Interesse an dem 17-jährigen Sturm- Talent Fiete Bock vom FC Hansa Rostock. Bereits im Winter wurden erste Gespräche geführt, doch die Kogge lehnte einen Wechsel ab. Der FC könnte im Sommer jedoch erneut versuchen, den vielversprechenden Rechtsaußen nach Köln zu locken. Bock gilt als großes Talent und wird von Experten als einer der wertvollsten Spieler seiner Altersklasse angesehen.

Zahlreiche Bundesligisten sind an dem Stürmer interessiert, der bei Hansa Rostock noch einen Vertrag bis 2026 besitzt. In der aktuellen Saison feierte Bock sein Profieinstand für die Kogge, kam in zwei Ligaspielen der 3. Liga zum Einsatz. In der U19-Nachwuchsliga zeigte er sein Können mit acht Toren und einem Assist in elf Einsätzen. Der FC plant, Bock zunächst im Nachwuchs einzusetzen, entweder in der U21 oder der U19. Das Kölner Interesse an Bock passt zur Strategie von Sportboss Christian Keller, die Top-Talente nach Köln zu locken und am Geißbockheim zu erfolgreichen Profis auszubilden. Hansa-Kapitän Franz Pfanne schwärmte in der Winterpause von Bocks Tempo: 'Was Fiete für Tempo hat, das sucht hier seinesgleichen. Dieses Element fehlt uns ein bisschen im Kader.' Der junge Stürmer besitze eine 'Endgeschwindigkeit, die wirklich krass' sei. Auch Rostock-Trainer Daniel Brinkmann ist voll des Lobes für Bock: 'Man muss schon sagen, dass ein 17-Jähriger beide Tore vorbereitet hat, dazu noch zig Freistöße rausgeholt und mutig gespielt hat.





