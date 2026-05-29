1. FC Köln kündigt tausenden Dauerkarteninhabern und führt Mitgliederpflicht ein

Der 1. FC Köln hat eine weitreichende Änderung der Ticketvergabe bekanntgegeben. Rund 5.000 Dauerkartenbesitzer erhalten vorerst ihre Kündigung, weil ab der Saison 2026/27 nur noch Mitglieder Dauerkarten besitzen dürfen. Hintergrund ist eine Umfrage unter 165.000 Mitgliedern, bei der 72 Prozent für diese Bindung stimmten. Gleichzeitig wird die Mindestnutzung der Karten erhöht, um Leerstände zu reduzieren. Betroffene Fans können durch eine Mitgliedschaft für 92 Euro pro Jahr ihrTicketrecht sichern, haben dazu jedoch nur bis Mitte Juni Zeit. Der Verein rechtfertigt die Maßnahmen mit der großen Warteliste und dem Wunsch nach fairer Verteilung, doch die Reaktionen unter den Anhängern sind gespalten.

Beim 1. FC Köln herrscht große Unruhe unter den Fans, nachdem der Verein etwa 5.000 Dauerkarten inhabern vorübergehend gekündigt hat. Diese Maßnahme ist Teil einer umfassenden Neuregelung der Ticketvergabe , die der Club nach einer Mitgliederumfrage umsetzt.

Demnach werden Dauerkarten künftig nur noch an Mitglieder vergeben, um der langen Warteliste von rund 45.000 Mitgliedern gerecht zu werden. Die betroffenen Fans haben die Möglichkeit, für 92 Euro pro Jahr eine Mitgliedschaft abzuschließen und so ihre Dauerkarte zu behalten, müssen dies jedoch bis zum 15. Juni tun.

Zudem wird die Mindestnutzung der Dauerkarten von bisher 12 auf 14 von 17 Heimspielen angehoben, um leere Plätze zu vermeiden. Bei Nichtbeachtung droht die Kündigung des Vertrags. Der Verein betont, dass diese Schritte fair und transparent seien und dem Wunsch der Mehrheit der Mitglieder entsprächen, doch viele Fans zeigen sich verärgert über das Vorgehen





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