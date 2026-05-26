1. FC Köln lehnt Kaufoption für Cenk Özkacar ab - Sebastian Bornauw als Kandidat für Innenverteidiger-Rolle

Der 1. FC Köln verzichtet auf die Kaufoption für Cenk Özkacar, der zuletzt Stammspieler war. Trainerwollen sich in der Innenverteidigung neu aufstellen und suchen einen kopfball- und spielstarken Mann. Ein Kandidat ist nach BILD-Informationen nach wie vor Sebastiaan Bornauw von Leeds United.

Beim 1. FC Köln laufen die Kaderplanung en nach dem Klassenerhalt auf Hochtouren! Ein Spieler, der in der abgelaufenen Saison immerhin 25 Liga-Einsätze absolvierte und zuletzt Stammspieler war, muss den Verein verlassen: Der FC verzichtet darauf, bei Cenk Özkacar (25) die Kaufoption bei Leihklub FC Valencia (Spanien) zu ziehen.

"Wir haben ihm mitgeteilt, dass wir die Kaufoption nicht ziehen werden", sagte Sport-Boss Thomas Kessler (40) am Dienstagmittag. Kessler und Trainerwollen sich in der Innenverteidigung neu aufstellen, suchen einen kopfball- und spielstarken Mann. Ein Kandidat ist nach BILD-Informationen nach wie vor Sebastiaan Bornauw (27) von England-Klub Leeds United. Özkacar ist zwar ein großer Kämpfer, allerdings mit Schwächen im Spielaufbau und zu fehleranfällig.

Kessler: "Menschlich ist Cenk ein Riesenverlust. Unser abschließendes Gespräch war trotz der negativen Nachricht sehr positiv, er hat uns und dem Verein nur das Beste gewünscht. Aber wir hatten unsere Themen bei den Standards, offensiv wie defensiv. Da müssen wir besser werden.

". Schon von den Fans verabschiedet, schreibt u.a.: "Für dieses Wappen zu kämpfen, vor diesen unglaublichen Fans zu spielen und Teil eines so großen Vereins zu sein, war eine unvergessliche Erfahrung in meiner Karriere.





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