1. FC Köln plant Positionswechsel für Nachwuchstalent Justin von der Hitz

Der 1. FC Köln verschiebt den jungen Rechtsverteidiger Justin von der Hitz auf die offensivere Flügelposition, um seine Stärken besser einzubringen. Gleichzeitig soll langfristig die Defensive des U17-Weltmeisters verbessert werden.

Die Entwicklung des jungen Talentes Justin von der Hitz beim 1. FC Köln verlief nicht ganz wie erhofft. Der U17-Weltmeister , der im vergangenen Sommer von der U19 des Vereins zum Profiteam wechselte, musste bis zum Februar auf sein Debüt in der 2.

Bundesliga warten. In seinen bisherigen sechs Einsätzen zeigte der 19-jährige Rechtsverteidiger durchaus vielversprechende offensive Qualitäten, etwa mit einer Vorlage, offenbarte aber in der Defensive und im taktischen Verhalten noch deutliche Schwächen. Sport-Geschäftsführer Joti Chatzialexiou äußerte sich dazu mit den Worten: Mit Sicherheit ist Justin ein Spieler, der sich vorn wohler fühlt, das wissen wir auch. Er ist ein junger Spieler, der sich mehrere Optionen offenhalten muss, um in Zukunft noch größeres Interesse an seiner Person zu wecken.

Wir haben in dem einen oder anderen Spiel gesehen, dass er gegen den Ball noch Luft nach oben hat. Um die offensiven Stärken des Spielers besser zur Geltung zu bringen, plant der Club für die kommende Saison eine Positionsveränderung. Von der Hitz soll fortan auf der offensiven Flügelposition eingesetzt werden, wo er bereits in seiner Jugendzeit meistens gespielt hat.

Chatzialexiou erklärte weiter: Schlussendlich ist die Ausrichtung aber jetzt schon so, dass wir mit ihm eine Position weiter vorn planen, wo wir Eins-gegen-eins-Spieler suchen und er sich möglicherweise mit seinem Tempo und seiner Qualität durchsetzen kann. Wir werden ihn aber auch als Back-up für rechts hinten im Kopf behalten. Das bedeutet, dass kurzfristig die Offensivaufgaben im Vordergrund stehen, während langfristig auch die Defensivfähigkeiten auf der defensiven Außenbahn weiterentwickelt werden sollen





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