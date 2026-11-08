1.FC Köln: Ragnar Ache fällt gegen Leverkusen erneut aus

Der 1.FC Köln erleidet vor dem Derby gegen Bayer Leverkusen einen weiteren Rückschlag. Angreifer Ragnar Ache muss aufgrund einer Muskelverletzung pausieren, während Malek El Mala im Kader steht.

Der 1. FC Köln bereitet sich derzeit auf das wichtige Derby gegen Bayer Leverkusen vor, das am Sonntag um 15.30 Uhr auf DAZN übertragen wird. Für die Gastgeber bedeutet dies jedoch eine bittere Nachricht: Der angreifende Spieler Ragnar Ache fällt erneut verletzungsbedingt aus. Der 28-Jährige kann nicht zur Verfügung stehen, was den Kader von 1. FC Köln vor dem hochkarätigen Spiel schwächt.

Verzögerung beim Comeback von Ragnar Ache

Ragnar Ache hatte bereits seit Anfang Oktober gefehlt, da er sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hatte. Eigentlich war sein Comeback für das Spiel gegen Bayer Leverkusen geplant. Diese Hoffnung musste jedoch enttäuscht werden, da Ache am Vormittag vor dem Spiel nur alleine am Geißbockheim trainierte, während sich die restlichen Teamkollegen auf das Match vorbereiteten.

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Obwohl der Stürmer ursprünglich fest für das Spiel eingeplant war, blieb die Teilnahme aus. Die Trainingsbelastung reichte für eine Einsatzfähigkeit nicht aus. Dies bedeutet, dass 1. FC Köln im Derby auf die offensive Kraft von Ragnar Ache verzichten muss, was die taktischen Optionen von Trainer René Wagner einschränkt.

Position des Trainers René Wagner und Kaderentscheidungen

Trainer René Wagner hatte die Situation bezüglich Ache zuvor noch optimistisch bewertet. Er erklärte, dass Ragnar auf jeden Fall eine Option für den Kader sei. Allerdings sei es normal, dass Spieler nach einer solchen langen Verletzungspause nicht direkt in die Startelf zurückkehren können.

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Wagner betonte zudem, dass es essenziell sei, beim Wiederaufbau des verletzungsanfälligen Stürmers sorgfältig vorzugehen. Der Fokus liegt darauf, ihn schrittweise an die Wettkampfdichte heranzuführen, statt ihn unnötigen Risiken auszusetzen. Diese Vorsicht ist notwendig, um langfristige Schäden zu vermeiden.

Positive Nachricht: Malek El Mala im Kader

Entgegen den schlechten Nachrichten steht Malek El Mala im Kader von 1. FC Köln. Der 21-jährige Angreifer, der der ältere Bruder des FC-Stars Said El Mala ist, hat sich in letzter Zeit positiv entwickelt. Sein Profi-Debüt feierte er beim Spiel bei Union Berlin.

Bei diesem 1:1-Unentschieden gelang Malek El Mala direkt der so wichtige Ausgleichstreffer. Seine Leistung hat dazu beigetragen, dass er erneut für das Derby nominiert wurde. El Mala bietet somit eine offensive Alternative im Aufgebot von 1. FC Köln.

Auswirkungen auf das Derby gegen Bayer Leverkusen

Der Ausfall von Ragnar Ache hat unmittelbare Konsequenzen für die Aufstellung von 1. FC Köln. Trainer René Wagner muss nun seine Taktik anpassen, da eine wichtige Offensiveinheit fehlt. Die Vorbereitung auf das Spiel gegen Bayer Leverkusen wurde dadurch erschwert.

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Die Rolle von Malek El Mala gewinnt dadurch an Bedeutung. Seine Erfahrung aus dem Debüt gegen Union Berlin könnte im Derby entscheidend sein. Der 1. FC Köln muss zeigen, dass er trotz der personellen Engpässe konkurrenzfähig bleibt. Das Spiel am Sonntag wird eine Herausforderung für alle Beteiligten.