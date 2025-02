1. FC Köln setzt sich für Wahlbeteiligung ein

Vor den Bundestagswahlen ruft der 1. FC Köln seine Spieler und Fans dazu auf, sich an den demokratischen Prozess zu beteiligen und ihre Stimme abzugeben. Die Mannschaft betont die Bedeutung von Menschlichkeit und Vielfalt und zeigt sich besorgt über ausländerfeindliche Tendenzen im Wahlkampf.

Der 1. FC Köln steht neben dem Fußball auch für Werte wie Vielfalt und Menschlichkeit . Da sind die anstehenden Wahlen besonders wichtig. Der 1. FC Köln bespielt seine klubeigenen Medien regelmäßig mit unterhaltsamen und teils lustigen Videos. Bei der Frage der Woche geht es dann um Lieblingsfilme der Profis oder wen die Spieler aus dem Kreis der Kollegen am liebsten ins Dschungelcamp schicken würden. Diesmal ist das Thema ernster und einige Spieler des 1.

FC Köln sind vor dem anstehenden Sonntag (23. Februar 2025) etwas nervös. Dabei geht es nicht um das nächste sportliche Highlight mit dem Am Sonntag stehen auch die Bundestagswahlen an. Die Frage der Woche an die FC-Profis lautete also: Warum geht ihr wählen? „Warum nicht, ist die Frage“, schießt es aus Torhüter Marvin Schwäbe (29) heraus.Cheftrainer Gerhard Struber (48) meint: „Das ist die einzige Chance, unser demokratisches Recht in Anspruch zu nehmen.“ Jan Thielmann (22) sagt: „Damit auch unsere Kinder eine schöne Zukunft haben.“ Einige Spieler sind besorgt über die ausländerfeindlichen Tendenzen und Schlagworte wie Remigration im Wahlkampf. Mathias Olesen (23) äußerte diesbezüglich seine konkreten Ängste, der Mittelfeldspieler mit luxemburgischem und dänischem Pass rief deshalb alle auf, wählen zu gehen: „Ich kann nicht in Deutschland wählen gehen, aber geht bitte alle wählen, damit ich noch hier bleiben darf.“ FC-Kapitän Timo Hübers (28) hat auch gute Gründe, seine Stimmen abzugeben: „Um uns ein Miteinander zu bewahren, in dem sich jeder wohlfühlen kann, ganz egal wo er herkommt, wie er aussieht und was auch immer – so wie bei uns in der Mannschaft.“Beim FC sind in der ersten Männermannschaft zahlreiche Nationen vertreten: Schweiz, Dänemark, Kosovo, Bosnien-Herzegowina, Österreich, Luxemburg. Einige Spieler haben neben dem deutschen Pass auch noch andere Staatsangehörigkeiten: Julian Pauli (19, England), Linton Maina (25, Kenia), Neo Telle (19, Kamerun), Marvin Obuz (23, Türkei), Damion Downs (20, USA) oder Fayssal Harchaoui (19, Marokko). Leart Pacarada (30) meint zu den Wahlen: „Nicht wählen heißt, dass es eine verlorene Stimme ist und andere für mich entscheiden, wer mich vertreten soll und wer nicht.“ Luca Waldschmidt (28) will mit seiner Wahl für seine Werte einstehen und Kölns Torwarttrainer Peter Greiber (55) sagt: „Wählen ist ein Privileg und das haben nicht alle Menschen. Wer nicht in einer Demokratie lebt, der darf nicht wählen. Und deswegen gehe ich wählen.“ Im Leitbild der FC-Akademie heißt es: „Wir wollen nicht nur Profis ausbilden, sondern auch starke Persönlichkeiten formen und Werte über den Fußball hinaus vermitteln. Menschlichkeit hat in Köln bei aller Ergebnisorientierung immer Priorität. Bei allem, was wir tun.“ So ruft die FC-Familie auch alle Fans auf, am Sonntag zwei wichtige Termine wahrzunehmen: erste zur Wahl gehen, dann beim Derby gegen Düsseldorf die Daumen drücken





express24 / 🏆 16. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Politik 1. FC Köln Wahlbeteiligung Bundestag Demokratie Vielfalt Menschlichkeit Politik Im Sport

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Intrigenverdacht und Gesundheitsreform: Grüne vor den BundestagswahlenFünf Wochen vor der Bundestagswahl wird der Wahlkampf der Grünen von einem möglichen Betrug aus den eigenen Reihen überschattet. Gleichzeitig setzt sich der Grünen-Kanzlerkandidat für eine Reform des Gesundheitssystems ein und schlägt neue Finanzierungswege vor, die Empörung bei Union und SPD auslösen. Auch der Vorschlag, Sozialabgaben auf Kapitalerträge zu erheben, stößt auf Kritik.

Weiterlesen »

Hamburg gegen Köln: HSV-Fans prügeln auf Köln-Anhänger, Frauen und Ältere einAugenscheinlich wahllos haben mutmaßlich HSV-Fans auf Anhänger des 1. FC Köln im Hamburger Stadtteil St. Pauli eingeprügelt. Die Polizei ermittelt.

Weiterlesen »

1. FC Köln vor Wechsel zum Ausrüster AdidasNach Informationen des Kölner Stadt-Anzeigers sind die Gespräche zwischen dem 1. FC Köln und Adidas über eine Zusammenarbeit weit gediehen. Adidas war bereits zwischen 2005 und 2008 Ausrüster des Klubs. Der aktuelle Ausrüster Hummel läuft noch bis 2027. Adidas möchte idealerweise bereits im kommenden Sommer beim 1. FC Köln einsteigen.

Weiterlesen »

Huseinbasic kehrt zurück, doch FC Köln hat weiterhin Sorgen vor Elversberg-SpielDenis Huseinbasic kehrte nach seiner Wadenprellung zum Training des 1. FC Köln zurück. Das Heimspiel gegen den SV Elversberg am Samstag stellt jedoch weiterhin eine Herausforderung dar, da mehrere Spieler verletzt fehlen. Trainer Struber fordert von seinen Profis ein anderes Gesicht als beim letzten Spiel in Hamburg.

Weiterlesen »

FC Köln vor Heimspiel gegen Elversberg: Waldschmidt fehlt, Lemperle kehrt zurückDer 1. FC Köln empfängt die SV Elversberg am Samstag im ersten Heimspiel der Rückrunde. Trainer Struber muss dabei auf Luca Waldschmidt verzichten, Tim Lemperle könnte zurückkehren.

Weiterlesen »

FC Köln vor Heimspiel gegen Elversberg mit PersonalsorgenDer 1. FC Köln hat vor dem ersten Heimspiel des Jahres einige Personalsorgen. Bis zu acht Spieler waren in der Woche angeschlagen oder krank. Trainer Gerhard Struber hofft aber dennoch auf einen schlagkräftigen Kader gegen die SV Elversberg.

Weiterlesen »