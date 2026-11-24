Vor dem Köln-Spiel in Elversberg spricht Dirk Lottner über die Situation bei seinem Ex-Klub - und was ihn im Saarland erwartet.

Nur wenige Kölner kennen das Saarland und seine Fußball-Landschaft so gut wie er: FC-Ikone Dirk Lottner. Im WDR-Interview analysiert er vor dem Bundesliga-Spiel seines"Effzeh" gegen die saarländische SV Elversberg die aktuelle Situation der beiden Bundesligavereine und spricht eine Warnung aus.

Dirk Lottner, nehmen Sie uns mal mit in Ihre Zeit als Cheftrainer in Saarbrücken: Was macht den Fußball im Saarland so besonders? Dirk Lottner: Ich glaube, das Saarland wurde grundsätzlich immer schon ein bisschen unterschätzt, weil man als kleinstes Bundesland häufig abgestempelt wird. Dann hatte man lange Jahre keine Mannschaft mehr im Profifußball.

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Dabei steckt dort eigentlich ein sehr großes Potenzial drin, verbunden mit viel Leidenschaft der Menschen für denSie sind damals als Trainer von Saarbrücken häufig mit ihrer Mannschaft als der"große" Klub aus der Stadt im dörflicheren Elversberg aufgeschlagen. Wie war damals das Gefühl beim Auswärtsspiel? Dirk Lottner: Die Spiele gegen Elversberg haben immer maximale Konkurrenz bedeutet. Es hatte immer Derbycharakter, es war immer Feuer unterm Dach.

Wir haben dreimal im Landespokalfinale gegeneinander gespielt, und da hat immer die Hütte gebrannt. Zu meiner aktiven Zeit in Saarbrücken habe ich das immer ein wenig mit, in diesem Fall Saarbrücken, die aber"unterperformen". Nebenan hast du einen Verein, der über eine große Firma mitfinanziert wird. Bei Elversberg investiert die Familie Holzer sehr viel Geld, aber auch sehr viel Herzblut in den Verein.

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Hätten Sie es 2019 für möglich gehalten, dass dieser Verein aus einer 13.000-Einwohner-Gemeinde nur wenige Jahre später tatsächlich in derwar damals schon sehr weit gedacht. Was man sagen muss: Der Verein hat einen großen Vorteil. Er verfügt über eine hervorragende Struktur. Dominik Holzer führt den Verein sehr solide und sauber.

Im Gegensatz zu vielen Traditionsvereinen gibt es dort deutlich weniger Menschen im Umfeld, die sich selbst in den Vordergrund stellen wollen. Dazu kam damals ein geringeres mediales Interesse. All das sind Faktoren, die es einemElversberg hat trotz stetiger und vieler Umbrüche die Transformation in die Bundesliga bisher gut gemeistert. Was ist aus Ihrer Trainersicht das Geheimnis dieser Arbeit dort?

Dirk Lottner: Eine klare Linie, die über Jahre verfolgt wurde. Der Verein hat es immer wieder geschafft, abgegebene Spieler zu ersetzen. Dazu gehört natürlich ein herausragendes. Wo liegen aus Ihrer Sicht die größten Vor- und Nachteile dieser beiden Modelle?kultur, die nicht immer nur Vorteile mit sich bringt.

Gerade dann, wenn es sportlich einmal nicht so läuft. Sie haben dazu ein Dauerthema mit ihrem Trainer aktuell. Selbst nach dem Erfolg in München ist das Thema nicht komplett verschwunden. Gleichzeitig birgt das Unentschieden die Gefahr, einen Sieg gegen Elversberg als Pflichtaufgabe anzusehen.

Das ist ein großer Unterschied. In Elversberg setzt niemand voraus, dass man jeden Gegner im Vorbeigehen schlägt. Sie ist so lange nicht beendet, bis er mal vier oder fünf Spiele hintereinander gewinnt.

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Es ist immer schwierig, wenn ein Trainer von Anfang an nicht die volle Akzeptanz in der Öffentlichkeit besitzt. Bei seinen Vorgängern war das deutlich anders. Das macht die Arbeit nicht leichter, auch im Umgang mit der Mannschaft. Das Team liest ja auch die Artikel undist heutzutage ein Riesen-Thema.

Ich würde mir wünschen, dass in dieses Thema einfach Ruhe einkehrt. Im Idealfall wird diese Ruhe durch gute Ergebnisse gestärkt. Eines kann ich aus meiner Erfahrung gegen Elversberg sagen und das haben sie auch bisher in dieser Saison gezeigt: Diese Mannschaft ist extrem offensiv ausgerichtet. Sie hat viel Tempo nach vorne und spielt sehr zielstrebig.

Der FC muss höllisch aufpassen. Ich gehe von einem torreichen Spiel aus. Ich glaube, dass die Zuschauer ein interessantes Spiel auf Augenhöhe erleben werden. Auf der Mitgliederversammlung des 1.

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